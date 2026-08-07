Alberto Rosa 07 AGO 2026 - 18:50h.

Nick y Joe Jonas han relatado en su podcast conversacional cómo han sido sus últimas vacaciones veraniegas en familia en la Marina Alta

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“Todos eran holandeses. Fue como un capítulo de Black Mirror”. Así han descrito Joe y Nick Jonas, los Jonas Brothers, sus vacaciones en familia en la Marina Alta, en Valencia. Su estancia, según ha repetido los músicos en sus redes sociales fue una experiencia extraordinaria.

Sin embargo, hubo algo que les chocó: todas las personas con las que trataron aquellos días eran neerlandesas. Los hermanos han hablado en su podcast Hey Jonas sobre su viaje y los días que pasaron en el municipio costero.

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“Estábamos en un pueblo de Valencia. Son conocidos por su paella. El dueño de la casa era holandés, todos eran holandeses”, arrancan en el último capítulo de su podcast.

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Cuentan que los administradores de la casa en la que se alojaban y el chef privado eran holandeses. También cuentan con ironía que “en la farmacia eran holandeses, en la tienda de carne y queso eran holandeses”, señalan.

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“Fue una experiencia alucinante, pero te sacaba de la experiencia de estar en España”, añadieron. Uno de los pueblitos en los que estuvieron, aunque no lo mencionan y a juzgar por las fotografías que subieron a sus redes sociales, es Xàbia, en Alicante.

La charla entre los músicos en su podcast retrata el problema de la gentrificación y la turistificación en las ciudades y municipios costeros. Y es que muchos municipios de la Marina Alta, como son Poble Nou de Benitatxell, Llíber, Alcalalí, Teulada, Murla o Calp, más de la mitad de la población tiene una nacionalidad distinta a la española.

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Los hermanos han querido dejar claro en su podcast que sus comentarios no eran una crítica hacia las personas que les atendieron. “Fue increíble”, resumían. Su sorpresa procedía del contraste entre el viaje que imaginaban realizar y el ambiente final que se encontraron al llegar a la costa alicantina.

Ante su sorpresa y curiosidad, decidieron no quedarse con la duda y acabaron preguntando por qué había tantos neerlandeses. “Simplemente hay un vuelo que te trae aquí”, una respuesta que les pareció insuficiente. “¿Qué significa eso? Fue una locura”, añadieron.