Carmen Alcayde, exconcursante de ‘Supervivientes’, se ha instalado en Valencia, su ciudad natal, y acaba de comprometerse con su novio

La gran desilusión de Carmen Alcayde al descubrir que no podrá cumplir su sueño

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MadridLa vida actual de Carmen Alcayde, exconcursante de 'Supervivientes', está marcada por una etapa de cambios, ilusiones renovadas y nuevos proyectos tanto personales como profesionales. Después de su intensa experiencia en Honduras, la periodista valenciana regresó a España con un único objetivo, recuperar el tiempo con su familia y disfrutar de una vida más tranquila junto a su pareja, Charli.

Desde que la colaboradora de televisión saliera del programa ha decidido cumplir uno de sus deseos pendientes pasando por quirófano para realizarse un retoque estético y, como broche a uno de los años más especiales de su vida, ha anunciado su compromiso matrimonial.

La valenciana está alejada temporalmente de los grandes focos de la televisión nacional, ha encontrado el equilibrio entre su trabajo en Valencia, su faceta como madre y una felicidad personal que no duda en compartir con sus seguidores.

Tres hijos, una nueva etapa y una boda a la vista

Si hay algo que define la vida actual de Carmen Alcayde es la importancia que concede a su familia. Tras poner punto final de forma definitiva a un matrimonio que había formado parte de su vida durante tres décadas, la presentadora inició una nueva etapa en la que reorganizó completamente su día a día para seguir disfrutando al máximo de sus tres hijos, Carmen Lucía, Eduardo y Olivia.

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"Soy muy divertida y lo pasamos muy bien juntos, bailamos, salimos, les mimo todo lo que puedo… pero nunca pierdo el norte de que yo soy su madre. Pongo los límites y no me torean. Soy también bastante sargento", ha explicado en alguna ocasión entre risas, demostrando que combina la cercanía con una educación basada en la responsabilidad.

Durante este tiempo también ha encontrado un nuevo equilibrio sentimental junto a Charli, artista y DJ, con quien mantiene una sólida relación a pesar de los 22 años de diferencia de edad que existe entre ambos. Lejos de convertirse en un obstáculo, esa diferencia nunca ha condicionado una historia de amor que se ha ido consolidando con el paso de los meses.

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El gran momento llegó durante la noche de San Juan de 2026, cuando Charli la sorprendió con una romántica petición de matrimonio en Valencia. La periodista no tardó en compartir la noticia con enorme ilusión, mostrando que atraviesa uno de los periodos más felices de su vida. La boda supone el inicio de una nueva etapa personal.

La recuperación tras ‘Supervivientes’

La aventura en 'Supervivientes' deja una profunda huella física en todos los concursantes, y Carmen Alcayde no fue una excepción. Las duras condiciones de supervivencia, la escasez de alimentos y el enorme desgaste físico provocaron una importante pérdida de peso que ella misma reconoció nada más regresar a España.

Aunque con el paso de las semanas fue recuperando poco a poco su estado físico habitual, hubo un cambio que le hizo plantearse una decisión que llevaba mucho tiempo meditando. La periodista confesó con total naturalidad que, al verse tan delgada después del concurso, sintió que había perdido volumen en el pecho, algo que terminó animándola a pasar por quirófano. "Cuando volví de la isla me vi tan flaca y me decía 'no tengo tetas, no tengo tetas', y me las he rellenado un poquito", explicó.

Un regreso a Valencia que le ha devuelto la ilusión

Aunque Carmen Alcayde continúa siendo uno de los rostros más populares de Mediaset y una figura habitual para el gran público, en los últimos meses ha decidido apostar por un cambio importante en su carrera profesional. La periodista ha regresado a su tierra natal para asumir un nuevo reto televisivo que, según reconoce, le ha devuelto la ilusión por su profesión.

Desde el pasado mes de septiembre se pone cada tarde al frente de 'La vesprada amb tu', el magazine diario de À Punt que se emite en directo durante tres horas. Un formato muy exigente que combina actualidad, entrevistas, entretenimiento y cercanía con los espectadores valencianos, y en el que Carmen se siente completamente identificada.

El mar como refugio

Carmen tiene muy claro cuál es la mejor forma de recargar energías. Siempre que puede pone rumbo a Jávea, uno de los lugares donde consigue desconectar por completo del ritmo acelerado del trabajo y disfrutar de aquello que más le apasiona.

El Mediterráneo ocupa un lugar muy importante en su vida y buena parte de sus momentos de descanso giran en torno al mar. Le encanta tomar el sol, pasear por la costa y practicar actividades al aire libre que le permitan relajarse sin renunciar al movimiento. Entre todas ellas destaca especialmente el paddle surf, una afición que comparte con Charli y sobre la que suele bromear asegurando que ella disfruta sentada sobre la tabla mientras es él quien rema.

Cuando llega el invierno, los planes cambian por completo. Entonces apuesta por una tranquilidad mucho más hogareña, disfrutando de tardes de sofá, mantas y largas sesiones de cine y series junto a sus hijos. Son esos pequeños momentos cotidianos los que considera realmente imprescindibles para mantener el equilibrio entre su intensa vida profesional y su faceta más personal.