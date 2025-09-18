Ana Carrillo 18 SEP 2025 - 21:48h.

Carmen Alcayde le ha presentado a su novio, Charli Martínez, a su amigo de 'Supervivientes' en el cumpleaños de Terelu Campos

Anita Williams comparte una inesperada imagen junto a Montoya tras el revuelo por su escapada: "No se puede negar lo evidente"

Compartir







La fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos en una conocida discoteca de Madrid ha generado mucho revuelto porque la colaboradora de '¡De viernes!' ha posado en el photocall con su hija, Alejandra Rubio, su yerno, Carlo Costanzia, y el padre de este, Carlo Costanzia Senior. Pero en la fiesta ha habido otros encuentros que han llamado la atención, como el de Anita Williams y Montoya, y otros que han pasado más desapercibidos, como el de Montoya con su inseparable en 'Supervivientes', Carmen Alcayde, que ha podido presentarle a su novio.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate' se hicieron amigos íntimos en los Cayos Cochinos y no perdieron el vínculo durante el verano, aunque no se pudieron ver hasta comienzos de septiembre, cuando el de Utrera, de 32 años, reapareció en '¡De viernes!' y la valenciana, de 52 años, acudió a darle una sorpresa, consiguiendo emocionarlo hasta las lágrimas.

Ahora se han vuelto a ver y Carmen Alcayde le ha presentado a su novio, Charli Martínez, con el que lleva saliendo dos años desde que se conocieran en una discoteca después de que ella se divorciara del padre de sus tres hijos. "Por fin se conocieron mis chicos", ha escrito junto al posado que han protagonizado los tres en la zona del photocall en el cumpleaños de la hermana de Carmen Borrego.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En estos meses se ha comentado mucho la relación de Carmen Alcayde y Montoya, ya que algunos colaboradores pensaban que la exconcursante de 'GH VIP' se había acercado al andaluz para hacerse fuerte y querida por la audiencia en 'Supervivientes 2025' y otros pensaron que se había enamorado de él.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ella siempre negó ambas hipótesis, asegurando que estuvo con él durante toda su estancia en Honduras porque lo consideraba la persona más leal, auténtica y divertida, y recalcó que ella de quien estaba enamorada es de su novio, que es 22 años menor que ella y que ejerció como su defensor en plató cuando ella concursó en 'Supervivientes 2025'.