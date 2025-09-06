Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡De viernes!¡De viernes!

Carmen Alcayde revoluciona '¡De viernes!': el reencuentro con Montoya y el perdón a Lydia Lozano

Carmen Alcaye revoluciona '¡De viernes!': el reencuentro con Montoya y el perdón a Lydia Lozano
Carmen Alcaye revoluciona '¡De viernes!'telecinco.es
Compartir

Que Carmen Alcayde es un torbellino no es ningún secreto. La valenciana revoluciona el plató que pise y el de '¡De viernes!' no iba a ser menos. Carmen Alcayde, ya recuperada de su operación de aumento de pecho, se ha plantado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para sorprender a su gran amigo, José Carlos Montoya.

Carmen, que estaba con su chico de vacaciones, hacía un alto en el camino para sorprender a su amigo escondida, literalmente, en un saco de patatas que Montoya debía descubrir: "Reconozco esos pies morenos".

PUEDE INTERESARTE

Nada más verse, Carmen y Montoya se fundían en un intenso abrazo sin poder reprimir las lágrimas: ·"Me da igual que piensen que estoy enamorada de él o que crean que soy una arrastrada, es mi amigo y le adoro, él es mi concurso y no me da vergüenza reconocerlo".

Carmen Alcayde pide perdón a Lydia Lozano

Carmen y Lydia
Carmen y Lydiatelecinco.es
PUEDE INTERESARTE

Pero los reencuentros no paraban ahí. Carmen Alcayde, muy emocionada, recibía con una gran ovación y hasta poniéndose de rodillas a su compañera durante años, Lydia Lozano: "Estas es tu casa, nunca debiste irte, eres un animal televisivo".

Lydia Lozano respondía emocionada a su amiga: "Todo el mundo sabe que hemos estado juntas muchos años y que después hemos estado separadas, pero cuando me has dicho 'perdóname' he roto a llorar, cómo no la voy a perdonar".

Carmen, que nunca deja de sorprendernos, arrancaba una carcajada del público con su réplica: "Yo me reafirmo en las cosas que dije, pero si tú necesitas que te pida perdón yo te lo pido, porque te quiero y sabía que te ibas a sentir mejor".

Temas