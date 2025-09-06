Carmen Alcayde revoluciona '¡De viernes!': el reencuentro con Montoya y el perdón a Lydia Lozano

Carmen Alcayde ha interrumpido sus vacaciones para sorprender a Montoya y para darle la bienvenida a Lydia Lozano

Ya puedes ver desde aquí el arranque de la nueva temporada de '¡De viernes!', completo

Que Carmen Alcayde es un torbellino no es ningún secreto. La valenciana revoluciona el plató que pise y el de '¡De viernes!' no iba a ser menos. Carmen Alcayde, ya recuperada de su operación de aumento de pecho, se ha plantado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para sorprender a su gran amigo, José Carlos Montoya.

Carmen, que estaba con su chico de vacaciones, hacía un alto en el camino para sorprender a su amigo escondida, literalmente, en un saco de patatas que Montoya debía descubrir: "Reconozco esos pies morenos".

Nada más verse, Carmen y Montoya se fundían en un intenso abrazo sin poder reprimir las lágrimas: ·"Me da igual que piensen que estoy enamorada de él o que crean que soy una arrastrada, es mi amigo y le adoro, él es mi concurso y no me da vergüenza reconocerlo".

Carmen Alcayde pide perdón a Lydia Lozano

Pero los reencuentros no paraban ahí. Carmen Alcayde, muy emocionada, recibía con una gran ovación y hasta poniéndose de rodillas a su compañera durante años, Lydia Lozano: "Estas es tu casa, nunca debiste irte, eres un animal televisivo".

Lydia Lozano respondía emocionada a su amiga: "Todo el mundo sabe que hemos estado juntas muchos años y que después hemos estado separadas, pero cuando me has dicho 'perdóname' he roto a llorar, cómo no la voy a perdonar".

Carmen, que nunca deja de sorprendernos, arrancaba una carcajada del público con su réplica: "Yo me reafirmo en las cosas que dije, pero si tú necesitas que te pida perdón yo te lo pido, porque te quiero y sabía que te ibas a sentir mejor".