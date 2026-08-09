Equipo Outdoor 09 AGO 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'GH 15' ha compartido en redes el proceso de su nuevo tinte de pelo verde, su cambio de look más radical hasta la fecha

Jonathan Pérez, ex de Yoli, de 'GH', explica el delicado motivo de su desaparición: "Jamás me he escondido, de nada ni nadie"

Compartir







Jonathan Pérez se ha sometido a su cambio de look más radical hasta la fecha, y lo ha estrenado con un viaje por todo lo alto. El exconcursante de 'Gran Hermano 15' y expareja de Yoli, que a principios de año reconoció estar atravesando un proceso muy delicado, sin querer dar más detalles por el momento, ha compartido en redes el proceso de su nuevo tinte de pelo, esta vez en un llamativo tono verde.

En el vídeo, grabado en la barbería, se puede ver un corte directo entre el antes y el después: el valenciano aparece primero con su pelo castaño habitual, y de repente ya luce una melena verde por completo. No es la primera vez que Jonathan se atreve con un cambio así de radical: ya en 2021, se sometió a otro cambio de look que sorprendió a todos sus seguidores, cuando decidió raparse parte de la cabeza tras haberse quitado por primera vez su característica barba semanas antes, dejando a la vista un rostro completamente distinto al que sus seguidores estaban acostumbrados.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Yolanda Claramonte cuando resaltan el parecido de su hija con Jonathan Pérez

De hecho, el primo de 'GH 15' tiene un largo historial de transformaciones capilares: a lo largo de los años, sus seguidores le han visto pasar por el rubio platino, el rapado total, un llamativo corte mohicano, e incluso, en 2022, se afeitó por completo la barba y se tiñó el pelo de rosa flúor, siendo Yoli, precisamente, la primera en reaccionar a aquel cambio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con el pelo ya completamente verde, Jonathan ha puesto rumbo a Albania junto a un amplio grupo de acompañantes, entre los que se encuentran tanto su hija Valeria, fruto de su relación con Yoli, como su actual pareja, documentando cada parada del viaje con sus seguidores.

“Con estas pintas… solo podía pasar una cosa”, ha escrito en un post, en el que aparece bailando junto a una amiga en pleno aeropuerto, dando el pistoletazo de salida a la aventura. Desde entonces, ha ido compartiendo en sus redes todo su recorrido por el país: primero una parada en Tirana, después en Berat, y más recientemente en Gjirokastër, la última ciudad que ha visitado hasta el momento.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, con el pelo verde y ya instalado en tierras albanesas, Jonathan encara esta nueva etapa con la misma actitud que le ha caracterizado siempre: sin miedo a experimentar, ni con su imagen ni con sus planes de vida, dejando claro que los cambios, cuanto más radicales, mejor.