Equipo Outdoor 09 AGO 2026 - 12:00h.

La exnovia de Suso Álvarez ha compartido el inesperado gesto que ha tenido con ella un desconocido durante su viaje a Bali

Amanda Perera manda una indirecta a su exnovio, Suso Álvarez, y después recula: "Lo teníamos todo"

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Mandy ha vivido una experiencia que la ha reconciliado con la humanidad durante su viaje a Bali. La exnovia de Suso Álvarez, que hace un mes tuvo que salir al paso de las críticas por un comentario sobre la boda de su expareja con Marieta, ha compartido con sus seguidores el inesperado gesto que ha tenido con ella un completo desconocido durante esta escapada en solitario a la isla indonesia.

La enfermera, que en su día confirmó que no fue ella la que decidió poner fin a su relación con Suso, tras varios años de idas y venidas desde que se les fotografiara juntos por primera vez en Menorca, fue a comer a un restaurante y cuando fue a pagar su comida descubrió que su tarjeta no funcionaba. Mientras intentaba entender qué pasaba con el pago, distraída con el móvil, ni se dio cuenta de que un chico que estaba justo detrás de ella en la cola se había ofrecido a pagarle la cuenta

El desconocido, al marcharse, le dijo algo que ella no ha llegado a entender, pensando en un primer momento que no iba dirigido a ella. Fue la propia camarera quien tuvo que aclararle lo ocurrido, diciéndole "He paid your bill" ("Él ha pagado tu cuenta"). Al descubrir el gesto, Mandy no se lo pensó dos veces y bajó corriendo hasta la playa para intentar encontrarle y darle las gracias en persona por su generosidad.

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Ya de vuelta en España, Mandy también compartió otros momentos de su escapada: un mal rato el primer día, cuando llegó a vomitar en el taxi por encontrarse mal del estómago, y experiencias más agradables, como nadar junto a una tortuga marina, cruzarse con un mono o visitar el mercado de pescado de Denpasar, donde compró gambas, vieiras y calamares crudos para comérselos recién cocinados.

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La influencer, que estos días está aprovechando el viaje para desconectar tras las semanas de polémica que ha vivido en redes, ha querido compartir la anécdota con sus seguidoras a modo de reflexión, cerrando su relato con una frase que resume el espíritu del momento: "Moraleja: chicas, aún hay esperanza en la tierra".

Un mensaje de complicidad femenina que ha recordado a muchas que, a veces, los pequeños gestos de desconocidos son los que devuelven la fe en las personas, especialmente en un momento en el que ella misma reconoce estar centrada en disfrutar de su propio proceso personal.