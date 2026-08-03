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Carmen Borrego ha confirmado que la relación con su hermana Terelu Campos ha recuperado la normalidad después de varias semanas marcadas por la distancia. La colaboradora ha reconocido que ambas han permanecido alrededor de mes y medio sin hablarse, aunque ha restado dramatismo a la situación y ha defendido que los desacuerdos también han formado parte de cualquier familia: “Yo tengo una relación con mi hermana absolutamente normal”.

Además, ha explicado: “Da la sensación de que nos estamos matando todo el día y no es cierto”. La colaboradora también ha insistido en que la exposición pública ha magnificado las diferencias familiares y ha subrayado que la convivencia ha continuado siendo cordial. Asimismo, ha afirmado que: “Somos una familia, aunque no lo creáis, absolutamente normal”.

Carmen Borrego también ha abordado los conflictos surgidos entre primos y ha admitido que la falta de comunicación ha complicado algunas situaciones. La colaboradora ha reconocido que: “Una de los fallos que tenemos es que no nos decimos las cosas y eso no lo voy a negar”. La colaboradora también ha recordado un episodio especialmente delicado en el que su hijo, José María Almoguera manifestaba que: “Yo tuve un conflicto con mi madre y la primera que hablaste fuiste tú”, refiriéndose a su tía Terelu. “Yo no he ido jamás en contra de mi sobrina”, ha defendido. Ambién ha explicado que los problemas entre los primos han aumentado con la exposición televisiva.

Carmen Borrego: “Ambas somos madres y las madres nos convertimos en leonas cuando han tocado a nuestros cachorros”

Finalmente, Carmen Borrego ha revelado que la reconciliación con Terelu Campos ha permitido fortalecer el vínculo entre ambas y ha destacado la importancia del diálogo para evitar nuevos desencuentros. La colaboradora ha confirmado que: “Ahora mismo tengo una relación estupenda y he hablado con ella hace 10 minutos. Tenemos que hablar las cosas con la naturalidad”. Además, ha considerado que las madres han reaccionado con especial sensibilidad cuando los hijos han resultado afectados y ha afirmado que: “Ambas somos madre y las madres nos convertimos en leonas cuando han tocado a nuestros cachorros”.