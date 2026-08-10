Lidia González 10 AGO 2026 - 17:43h.

El exparticipante de ‘La última tentación’ cuenta lo que pasó en el coche con Isa Pantoja, tras los rumores de infidelidad de esta a Asraf Beno

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Roberto Urbano se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para contar toda la verdad sobre un episodio de su pasado que dio mucho de que hablar y que ha decidido zanjar por completo. El que fuera participante de ‘La última tentación’ aclara si realmente tuvo Isa Pantoja cuando Asraf Beno estaba en ‘Supervivientes’. El empresario ha tomado la decisión de dar todas las explicaciones después de todas las informaciones que salieron a la luz señalando que ambos habían tenido algo, a pesar de que ella lo ha negado todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

A pesar de que la influencer está felizmente casada y disfrutando de unas increíbles vacaciones en familia, lo cierto es que hace unos años se planteó la sombra de una posible deslealtad en la pareja. Mientras el modelo se encontraba en Honduras, la hermana de Kiko Rivera podría haber acabado con Robert Urbano en un coche durante más de una hora. Ahora, el creador de contenido ha dado el paso de contar, de una vez por todas, lo que pasó realmente entre ellos esa noche. Toda esta situación dinamitó por completo su relación con el expretendiente de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, con quien tenía una estrecha relación: “Ha sido amigo durante muchos años, hemos desfilado juntos”.

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“Isa me llamó cundo Asraf se fue a ‘Supervivientes’”, comienza explicando el exparticipante de ‘La última tentación’. El creador de contenido desvela todo lo que ocurrió de manera cronológica y cuenta lo que pasó de verdad dentro del coche: “Yo voy con la verdad por delante”. Además, explica cómo afectó todo lo que se dijo con su amistad con Anuar Beno, el hermano de Asraf: “Pensó que lo había filtrado yo”.

Roberto Urbano y su novia hablan de los famosos invitados a su boda

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Roberto Urbano ha dejado todo esto atrás y está a punto de dar un importante paso para su vida sentimental. El creador de contenido y su novia desvelan la impactante lista de invitados famosos que han invitado a su boda. Desde futbolistas y cantantes, hasta creadores de contenido y rostros televisivos, la pareja confiesa todos los nombres. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!