Natalia Sette 31 JUL 2026 - 12:23h.

La pareja ha puesto rumbo a Tánger para disfrutar de unas vacaciones llenas de ocio y aventuras con sus hijos

La fiesta del primer cumpleaños de Cairo, hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno: una sorpresa muy especial y la presencia de Anabel Pantoja

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Isa Pantoja y Asraf Beno atraviesan un momento de plena felicidad en sus vidas. Tras confirmar sus planes de volver a ampliar la familia en un futuro cuando se asienten en su nueva y espaciosa casa, la pareja ha decidido hacer una pausa en sus compromisos para poner rumbo a Tánger en una inolvidable escapada junto a sus dos hijos.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha ido compartiendo a través de sus redes sociales el itinerario repleto de actividades de ocio y aventuras que están disfrutando los cuatro durante estas merecidas vacaciones en Marruecos, país de donde proviene parte de la familia de Asraf.

La primera parada del viaje prometía emociones fuertes y sacó el lado más competitivo de la familia. Isa compartió en sus ‘stories’ un vídeo del circuito de karting donde corrieron, anunciando llena de orgullo el gran triunfo del mayor de sus pequeños tras completar la carrera.

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La dosis de adrenalina continuó aumentando con su visita a la feria local, donde la pareja se atrevió a subir a una de las atracciones más extremas del recinto. “Ningún parque donde haya estado ha superado esto. Pensé que me explotaba la cabeza, segundos arriba de auténtica locura”, confesó Isa impactada por la intensidad del viaje en la atracción.

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Pensando también en el entretenimiento de los más pequeños en los días de calor, la familia reservó una mañana para refrescarse en un divertido parque acuático. “Esta mañana estuvimos aquí y los niños lo disfrutaron muchísimo. 100% recomendado”, aconsejó la influencer a sus seguidores junto a una imágen del recinto.

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Para rematar el maratón de ocio, la pareja se atrevió con una sesión de paintball en la que terminaron completamente exhaustos. “Estamos rendidos del día de hoy pero felices”, mostrando varias instantáneas de Asraf y ella equipados y disfrutando del circuito. Poco después, subió otra imagen con las consecuencias del paintball: unas llamativas marcas rojas que los disparos de pintura le habían dejado en los brazos.

Para cerrar el álbum de las vacaciones, la hija de Isabel Pantoja publicó un vídeo grabado desde el coche mientras recorrían las carreteras de Tánger de noche, dejando claro lo mucho que han disfrutado de esta reconfortante escapada familiar en el norte de África.