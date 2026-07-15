La profunda reflexión de Nagore Robles sobre la soledad y la decisión que ha tomado

Natalia Sette 15 JUL 2026 - 18:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal con sus seguidores y habla abiertamente sobre el sentimiento de saoledad que la ha invadido

Nagore Robles se realiza un nuevo tratamiento en la cara para mejorar el estado de su piel

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Nagore Robles continúa inmersa en un profundo proceso de transformación y autocuidado. Tras un inicio de año marcado por una gran valentía al abrir su corazón y visibilizar sus problemas de estrés y ansiedad a través de su proyecto más íntimo , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha compartido una profunda reflexión sobre la soledad y la decisión que ha tomado para remediarlo.

A través de sus redes sociales, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha querido desnudarse emocionalmente para explicar cómo le ha afectado su situación personal en los últimos meses. Tras su ruptura sentimental con Carla Flila a finales de 2025, la vida de Nagore experimentó un importante cambio. Al dolor propio de la separación se le sumó un factor que ha terminado por pasarle factura: “Me relaciono poco, vivo sola y estoy lejos del centro y de mis amigos”, ha confesado sin tapujos.

El hecho de vivir sola y de practicar únicamente disciplinas deportivas que no requieren de compañía hizo que la invadiera un sentimiento de soledad del que ha querido deshacerse. Es por ello que ha dado un paso al frente y ha tomado la decisión de apuntarse a un club deportivo.

“Hace un par de semanas me apunté a un club deportivo, tenías piscina y me apetece volver a nadar. Tienen clases grupales y me apetece hacer deporte con gente, todos mis deportes son individuales”, ha explicado con sinceridad. De hecho, Nagore ha reconocido entre risas que incluso ha tenido miedo de no saber cómo socializar: “A este paso me va a costar hasta hablar con cualquier persona”.

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Lejos de evitar el problena, la colaboradora ha decidido plantarle cara a la situación obligándose a salir de su zona de confort para reactivar su vida social y su bienestar físico. Para Nagore, este paso supone una oportunidad perfecta para abrirse al mundo: “Dije: venga, apúntate, que te puede venir muy bien, conocer gente, ir a sitios nuevos...”.

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Con una actitud completamente renovada, la colaboradora ha concluido su mensaje contagiando su optimismo ante esta nueva etapa que arranca: “Hoy tengo mi primera clase grupal y tengo muchas ganas”. Poco después, Nagore ha actualizado a sus seguidores sobre cómo había ido la clase y la realidad es que salió con sentimientos encontrados.

En un primer momento, se encontró con un situación que la dejó descolocada. Al preguntarle al entrenador que material necesitaba coger ya que era nueva y no tenía ni idea, el profesional le dio una respuesta seca y tajante. Esto hizo que Nagore se quedara cortara y con pocas ganas de enfrentar la clase, aún así se quedó y la completó.

"En otro momento no hubiera vuelto a la clase, pero me gustó aunque el profesor no tanto. No necesito que sea agradable para haber disfrutado de la clase así que volveré", ha terminado diciendo.