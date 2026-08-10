Carla Flila hace una reflexión tras mostrar su cambio físico y Nagore Robles reacciona

Natalia Sette 10 AGO 2026 - 13:31h.

La influencer sube un reivindicativo video con una importante reflexión que ha sido muy aplaudida por sus seguidores

Carla Flila se sincera sobre cómo sus complejos le afectaron a sus relaciones íntimas

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Carla Flila se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más auténticas. Tras mostrar con orgullo el cambio experimentado en su cuerpo tras ganar seis kilos la influencer hace una reflexión tras mostrar este cambio físico y Nagore Robles reacciona dejándole un bonito comentario en el post.

Carla ha querido denunciar las críticas constantes que reciben las mujeres en redes sociales. Lo ha hecho publicando un vídeo en el que muestra el constante juicio ajeno al que se expone ante cualquier decisión o momento vital.

En el video, Carla va mostrando distintas situaciones: ante el mensaje de “estás más gorda”, contesta enseñando su imagen actual; cuando le dicen “estás más delgada”, recupera un vídeo de hace meses; y al leer “estás obsesionada”, se graba entrenando en el gimnasio.

El vídeo continúa desmontando los ataques habituales. Ante la exigencia de “haz dieta”, muestra la realidad de su cuerpo al natural frente al espejo. También contrapone las críticas por lo que hace en su tiempo libre: cuando le recriminan “sales mucho”, enseña imágenes de fiesta, y al decirle “ya no sales”, aparece disfrutando de un tranquilo día en casa.

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Para rematar esta aplaudida publicación, la tiktoker ha dejado una rotunda conclusión con la que anima a su comunidad a que no le importen las opiniones externas: “Siempre van a opinar hagas lo que hagas, así que haz lo que te dé la gana”. Una aplaudida reflexión que no ha tardado en viralizarse entre sus seguidores.

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El mensaje ha generado una oleada de aplausos y reacciones positivas, destacando especialmente la de su expareja, Nagore Robles. La colaboradora de televisión no ha dudado en mostrarle su apoyo público comentando en la publicación: “Siempre lo que te dé la gana”.