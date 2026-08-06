Natalia Sette 06 AGO 2026 - 10:00h.

La influencer y la presentadora se han dedicado unas emotivas palabras tras pasar el día juntas

Carla Flila se sincera sobre cómo sus complejos le afectaron a sus relaciones íntimas

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La historia entre Carla Flila y Nagore Robles demuestra que el amor, cuando es sano, no se acaba tras una ruptura sentimental, simplemente se transforma. Tras compartir sus vidas durante casi tres años, desde que iniciaran su noviazgo a finales de 2023, y después de superar varias etapas hasta su separación definitiva a finales de 2025 , ambas se han encontrado de nuevo y se han dedicado unas bonitas palabras.

La influencer ha sorprendido a su comunidad al compartir una cita de lo más entrañable en sus ‘stories' de Instagram. Carla ha revelado que la presentadora y su perrito acudieron a su casa para disfrutar de un agradable momento juntas. “Hoy me han venido a visitar Nagore y Nash”, ha anunciado la joven con evidente ilusión.

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Aprovechando la emoción del reencuentro, la creadora de contenido ha querido dedicar unas conmovedoras palabras a la vasca, reflexionando sobre cómo es la presentadora más allá de las cámaras. “Como decía aquella reflexión 'todo el mundo cree saber quién eres, pero muy pocos experimentan lo que realmente eres de verdad'. Ay, Nago ... qué afortunados los que te conocemos de verdad”, ha escrito con el corazón en la mano.

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Por su parte, Nagore Robles ha demostrado públicamente la misma devoción y cariño hacia su exnovia. La colaboradora de televisión no ha dudado en publicar en su perfil un afectuoso recopilatorio de fotografías de ambas durante el día compartido, acompañándolo de una romántica dedicatoria hacia la catalana: “Ayer una de mis personas favoritas nos hizo muy felices. Te queremos mucho Carla”.

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La reacción de la creadora de contenido ante esta cariñosa publicación no se ha hecho esperar. Al repostear la imagen en sus propios ‘stories’, Carla Flila ha reflejado la magnitud del vínculo que las une. “Fuimos, somos y seremos siempre y para siempre una familia”, ha dicho con sinceridad.

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