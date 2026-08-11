Lorena Romera 11 AGO 2026 - 11:23h.

El ganador de 'Supervivientes' ha compartido unas imágenes desde las urgencias del hospital

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Omar Montes ha hecho saltar las alarmas de sus casi dos millones de seguidores en Instagram tras compartir unas imágenes desde el hospital. En las imágenes se le observa en lo que parece que es la sala de urgencias, sentado en una butaca. Visiblemente cansado, mostrando a cámara la vía intravenosa, el ganador de 'Supervivientes' asegura que está "muerto vivo", dejando entrever que su salud le ha vuelto a jugar una mala pasada.

En el vídeo publicado a través de sus redes sociales, el cantante de Pan Bendito lamenta que su salud últimamente atraviesa sus horas más bajas. “Estoy muerto vivo”, expresa, y después lanza un improperio. “Siempre me pongo malo”, cuenta frente a la cámara de su teléfono móvil, con gesto cansado.

Unas imágenes en las que el cantante enfoca de cerca la vía intravenosa mediante la que le estarían suministrando el tratamiento necesario para su mejoría. Aunque el artista no ha especificado el motivo exacto de su ingreso en el hospital, esta última hora sobre su estado de salud ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, que ya le han llenado las redes de mensajes de apoyo y buenos deseos.

Por el momento se desconoce el diagnóstico que le ha llevado hasta urgencias, por lo que habrá que esperar a las próximas horas, a ver si Omar Montes o alguien de su equipo actualizan su parte médico o lanzan algún nuevo comunicado a través de las redes sociales.