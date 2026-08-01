Equipo Outdoor 01 AGO 2026 - 11:41h.

Anabel Pantoja pone rumbo a Malta junto a su amigo Juan y se sorprende nada más llegar

El truco de Anabel Pantoja para entretener a su hija durante los viajes en avión

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Anabel Pantoja, que acaba de cumplir 40 años, ha puesto rumbo a Malta para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su amigo Juan: "No es un viaje de novios, es un viaje de amigos". Nada más llegar, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado muy resolutiva a la hora de desenvolverse por el aeropuerto y encontrar un coche de alquiler, pero lo que no esperaba era lo que estaba por venir.

La sorprendente llegada de Anabel Pantoja a Malta

Y es que en Malta se conduce por la izquierda (al revés que en España) y esto le ha dejado totalmente descolocada, pues no solo las posiciones de los asientos del piloto y copiloto están intercambiadas con respecto a los coches en España, si no que es complicado hacerse a la manera de conducir por carreteras maltesas. Anabel Pantoja no ha disimulado su asombro y ha grabado un vídeo de su experiencia en el coche para compartirlo en sus redes sociales.

"Estoy súper rara, me encuentro como en una atracción de parque", confiesa Anabel Pantoja al verse ubicada en el lado izquierdo del coche. Acto seguido, su amigo y ella se enfrentan a su primera rotonda: "La rotonda es al revés. Tienes que cogerla para allá enfrente, Juan. Qué horror. Ay, qué miedo, que las rotondas son al revés. Aquí todo es por la derecha, ¿pero quién coño se inventó conducir por la derecha?". Tras instalarse en el hotel, Anabel Pantoja y Juan ha ido a la zona de embarcaderos para disfrutar de un baño en el mar.