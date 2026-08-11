Lorena Romera 11 AGO 2026 - 16:04h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha reaparecido para explicar por qué ha estado desaparecida

Nuevo revés de salud para Marta Peñate en pleno tratamiento de quimioterapia

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Tras unas semanas de lo más intensas, en las que se veía obligada a defenderse de los comentarios que han puesto en duda su estado de salud (explicando que recibe sesiones de quimioterapia para evitar que las células anormales que tiene en el útero se conviertan en "cancerígenas"), Marta Peñate disfrutaba de unos días en París junto a su madre. Sin embargo, lo que sorprendía a sus seguidores era que al llegar a España y someterse a una nueva sesión de su tratamiento, la exconcursante de 'Supervivientes' no volvía a actualizar sus redes... Hasta ahora, que la colaboradora ha reaparecido para explicar el motivo por el que ha estado desaparecida.

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Lo ha hecho mediante sus stories, donde, para tranquilidad de su comunidad, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' y participase también en 'La isla de las tentaciones' ha señalado que su desconexión no ha tenido que ver con ningún bache de salud: "Siento la desconexión, pero llevo dos días con Tony disfrutando porque no ha parado de trabajar y necesitábamos tiempo juntos (sin redes ni nada)".

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Aprovechando este comunicado, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha reflexionado sobre las contradicciones y el desgaste que en ocasiones le produce el mundo de las redes sociales y la exposición pública: "Muchas veces esto de influencer es algo surrealista. El hecho de que mi vida y mi trabajo sea contar mi día a día y subir vídeos, a veces se me hace extraño. No os voy a mentir, en ocasiones echo de menos trabajar mis 8 horas como una persona normal y tener una vida normal".

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Pese a esos momentos de duda sobre lo que conlleva estar continuamente bajo el foco, Marta Peñate ha agradecido a sus seguidores por estar siempre para ella de forma incondicional, especialmente en esta etapa tan delicada de salud que atraviesa: "Pero ya estamos metidos en este mundo extraño... Agradecida, de corazón, porque cuando he pasado por malos momentos me he sentido muy refugiada con vosotros".

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Con este mensaje, Marta Peñate no solo ha vuelto a hacer acto de presencia en sus redes, sino que ha tranquilizado a su comunidad. Y es que, tras varios días sin dar señales de vida -algo poco habitual en ella-, comenzaban a saltar las alarmas sobre alguna noticia agridulce que tuviera que ver con su estado de salud. Sin embargo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado claro que se encuentra bien y que solo necesitaba unos días de desconexión y descanso.