Lorena Romera 07 AGO 2026 - 18:05h.

Anabel Pantoja ha compartido un vídeo con David Rodríguez en el que hace alusión a sus presuntas crisis y separaciones

La influencer reacciona tras ver las lágrimas de Omar Sánchez: "Aunque ahora no veas la luz..."

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Anabel Pantoja ha vuelto a demostrar que la mejor forma de combatir las críticas es con una buena dosis de humor. Acostumbrada a que los rumores sobre supuestas crisis o separaciones acechen de forma recurrente su relación con David Rodríguez, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha aprovechado el cumpleaños del fisioterapeuta para hacer alusión directa a sus presuntas crisis e infinitas separaciones.

A través de un divertido vídeo publicado en su perfil de Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho un guiño a todas las informaciones que apuntan a que su noviazgo pasa continuamente por altibajos. En las imágenes del clip, donde ambos bromean entre empujones y cachetazos antes de dar paso a escenas disfrutando en un concierto, la influencer resume su historia con la frase:

"Con más crisis que la bolsa de Nueva York, tantas separaciones... Aquí estamos celebrando tu cuarto cumpleaños juntos". Además de la ironía sobre la estabilidad de su relación, la sevillana de 40 años ha querido abordar otro de los temas más comentados de su historia de amor: la diferencia de edad entre ambos.

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En la dedicatoria del post, Anabel añade entre risas que, "aunque hablen y opinen", lo más importante es lo que están viviendo juntos, criando juntos a la pequeña Alma, su hija en común. "El caso es que te he visto crecer", comenta con güasa. "Felices 29, quién los cogiera. Te quiero, papi", le felicita con ternura.

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Con este cariñoso y divertido gesto, Anabel Pantoja no solo celebra una fecha clave junto David Rodríguez, sino que zanja de golpe las especulaciones sobre su vida sentimental, dejando claro que se encuentran en un gran momento personal.