Equipo Outdoor 11 AGO 2026 - 10:00h.

La presentadora ha explicado con todo detalle en qué consiste la dislexia que padece desde siempre, tras hablar de ello en 'El Show de Paz'

El patrimonio de Paz Padilla, al descubierto: de sus inversiones en ladrillo a sus negocios fuera de la televisión

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Paz Padilla ha querido aprovechar el impacto de una conversación en su nuevo programa para hablar abiertamente de su propia condición. La presentadora de 'El Show de Paz', que hace unos días se reencontró entre lágrimas con los vecinos que salvaron su casa del incendio del Valle de Iruelas, ha explicado con todo detalle en qué consiste la dislexia que padece desde siempre.

Todo surgió después de que en el programa se hablara de la tartamudez, un tema que llevó a Paz a sincerarse también sobre su propio trastorno. "Soy disléxica, lo he sido toda mi vida y no me avergüenza decirlo", ha asegurado. La gaditana ha reconocido que ha recibido burlas al respecto a través de sus redes sociales.

Según ha detallado, la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que dificulta el reconocimiento de palabras y provoca una lectura y escritura más lenta e insegura de lo habitual. Lo más importante, insiste Paz, es que no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia ni con la cultura, sino con la forma en la que el cerebro procesa el lenguaje.

Este trastorno es mucho más común de lo que se suele pensar: se estima que afecta a en torno al 10% de la población española, lo que equivale a más de 4,6 millones de personas, y está considerado la dificultad específica de aprendizaje más frecuente en todo el mundo. Pese a ello, muchos casos siguen sin diagnosticar, especialmente en lenguas con una ortografía más transparente como el español, donde los síntomas pueden pasar más desapercibidos que en otros idiomas.

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Para ilustrarlo, la presentadora ha recurrido a ejemplos muy cotidianos con los que muchas personas disléxicas se sentirán identificadas: desde confundir el nombre de alguien que se conoce perfectamente, como llamar Marco a un Mario, hasta convertir sin querer un simple “sol” en “los”, pasando por la dificultad para distinguir letras que se parecen visualmente, como la b y la d, o para acertar con los días de la semana, los meses y los números, como intercambiar martes por miércoles.

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Incluso las referencias espaciales pueden jugar una mala pasada: saber perfectamente lo que se quiere hacer, pero necesitar unos segundos más para identificar si es a la derecha o a la izquierda.

Con esta explicación, Paz Padilla ha querido dar visibilidad a un trastorno que, pese a afectar a millones de personas en España, sigue siendo uno de los grandes desconocidos, y frente al que ella misma ha dejado claro que no piensa esconderse ni sentir vergüenza alguna, por muchas burlas que reciba en redes sociales.