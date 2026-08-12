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Ferran Torres se ha convertido en la ausencia del 19 cumpleaños de Lamine Yamal. El delantero del Barcelona no acudió a la celebración y tampoco estuvo en la revisión médica de su club ya que se encuentra en París negociando su posible fichaje por el PSG.

Giovanna González, redactora y colaboradora de 'Vamos a ver', ha señalado que: "Ferran está en París. No hay muy buen rollo ahora mismo con todo esto y ha preferido pedirse el día libre y así evitar tanto el cumpleaños como ir al Barcelona".

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Lamine Yamal ha celebrado su cumpleaños rodeado de familiares, amigos, compañeros y su pareja, después de una comida íntima en su restaurante favorito. Más tarde, llegó la gran fiesta en una centenaria masía de Barcelona, una finca de 40 hectáreas con jardines, lagos y helipuerto privado. Giovanna González describió la llegada de los invitados y aseguró que: “había muchas ganas de celebración y poco escándalo. La privacidad ha sido la protagonista”. Para acceder, los asistentes debían presentar nombre, apellido y DNI, recibir una pulsera VIP y superar un fuerte dispositivo de seguridad. Entre ellos estuvieron Dani Olmo, Pau Cubarsí, Raphinha, Gavi, Myke Towers, Dulceida y Alba Paul. Bad Gyal puso música a una noche con otros artistas y el humorista Galder.

Giovanna González, del cumpleaños de Lamine Yamal: "Había muchas ganas de celebración y poco escándalo. La privacidad ha sido la protagonista"

La fiesta se alargó hasta la madrugada y algunos invitados continuaron después en un reservado de una conocida discoteca de Barcelona. Lamine fue uno de los primeros en marcharse, alrededor de las 2:15, aunque no regresó directamente a casa. Giovanna González ha explicado: "Tuvieron que acercarse a hablar con los vecinos para pedir disculpas por la duración de la celebración". La redactora también ha contado que "la fiesta se estaba alargando".

A diferencia del cumpleaños de sus 18 años, esta vez no ha habido grandes polémicas, aunque sí cierta preocupación por el ruido. La crónica de la redactora de 'Vamos a ver' definió el resultado como "una celebración espectacular", pero sin repetir los problemas del año anterior.