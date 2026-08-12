Celia Molina Barcelona, 12 AGO 2026 - 10:36h.

El futbolista ha cumplido 19 años y lo ha celebrado por todo lo alto en una masía del siglo XII, a pocos minutos de Barcelona

La historia de amor entre Lamine Yamal e Inés García: de cómo se conocieron y empezaron a la actualidad

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Lamine Yamal ha cumplido 19 años y lo ha celebrado por todo lo alto. Después de hacer una pequeña celebración junto a su familia, sus amigos más íntimos y su novia, la influencer Inés García, en su restaurante favorito (Garraf), donde se fotografió con algunos de sus fans, el futbolista organizó una gran fiesta en una centenaria masía de Barcelona.

Hasta allí se trasladaron múltiples figuras del deporte y del mundo de las redes sociales, según ha informado en un vídeo la agencia Europa Press. Según el periodista del corazón Javi Hoyos, además, el grupo La Frontera y la cantante Bad Gyal se encargaron de amenizar la noche.

Algunos de los invitados de Lamine fueron Dani Olmos, Pau Cubarsí, Raphinha o Gavi, que se tiñó el pelo de rosa para cumplir con la promesa que hizo si España ganaba el Mundial, entre otros futbolistas. No se sabe si también acudió Ferrán Torres, el goleador de la gran final, en medio de sus conversaciones con el PSG. Por su parte, Europa Press grabó a Dulceida y Alba Pau entrando en coche a la finca del siglo XII en la que tuvo lugar el evento.

Una masía de 40 hectáreas con helipuerto privado

La Masía de Sant Lleí es una finca señorial e histórica del siglo XII, ubicada en el municipio de Vilanova del Vallès, a tan solo unos 15 kilómetros de Barcelona. Cuenta con 40 hectáreas, jardines centenarios, salones panorámicos y hasta un helipuerto privado, por lo que el jugador tuvo toda la privacidad que deseaba para celebrar su gran fiesta de cumpleaños.

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A la espera de nuevas fotos con Inés García

En cuanto a la gastronomía que se ofreció, la masía cuenta con una cocina de vanguardia con menús elaborados y diseñados por chefs con experiencia en restaurantes de estrella Michelin.

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Por el momento, no ha trascendido fotografías de Inés García en el evento, después de la publicación de las imágenes falsas en las que Lamine aparecía junto a una modelo colombiana en un flamante barco. Ni la influencer ni el jugador del Barcelona han desmentido los rumores de crisis en su relación, avivada por el storie que publicó la joven y en el que confesó que, a su vuelta del viaje de Saint Tropez, que solo podía dar "malas noticias".

Más tarde, aclaró que no se trataba de nada relacionado con su noviazgo sino de ciertos problemas y pruebas médicas de riñón que le estaban dando quebraderos de cabeza. Por tanto, la prensa sigue a la espera de que la propia pareja vuelva a hacer una de las románticas publicaciones que nos han regalado durante la celebración del Mundial de Fútbol y que tanto afianzaron su relación.