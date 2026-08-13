Acusados de homicidio por imprudencia, pero en libertad con medidas cautelares, la investigación trata de esclarecer los hechos que llevaron a su muerte

El padre de la bebé de tres meses muerta en Toro, Zamora, afirma que se tropezó y cayó con ella en brazos

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ZamoraLa investigación sobre la muerte de una bebé de tres meses en Toro, Zamora, sigue tratando de esclarecer los hechos que llevaron a su fallecimiento con el foco puesto en las tres personas investigadas hasta ahora por lo ocurrido: los padres, –que fueron detenidos y después puestos en libertad con medidas cautelares, acusados de homicidio por imprudencia–, y la abuela materna, que tenía, de hecho, la custodia legal de la niña.

Según el informe preliminar de la autopsia, la bebé murió por un edema pulmonar agudo por circunstancias que están por determinarse, con el Instituto Nacional de Toxicología analizando las muestras recogidas para tratar de concluir si ello fue causado por asfixia o por una intoxicación, algo clave para poder reconstruir los hechos, que se contextualizan en la madrugada del domingo 9 de agosto. Aquella noche, según testigos, los padres fueron vistos en zonas de ocio en horas que podrían ser coincidentes con el periodo en el que se estima la muerte de la pequeña, por lo que también es algo que se está investigando.

¿Dejaron los padres de la bebé muerta en Toro sin supervisión adulta?

Al parecer, según testimonios de los que se hace eco La Opinión de Zamora, vecinos de Toro habrían asegurado que vieron a los progenitores en zonas de ocio sin su hija durante la madrugada, siendo que los informes preliminares sobre la muerte de la pequeña estiman su deceso entre las 00:00 horas y las 2:00 horas del domingo pasado, lo que supondría que se podría haber quedado sin supervisión de una persona adulta en algún momento.

No en vano, llamados a declarar en el juzgado de la localidad zamorana, la madre manifestó que no se encontraba en casa en el momento en que se produjeron los hechos, mientras el padre señaló que en un momento dado tropezó y cayó cuando tenía la niña en brazos, aunque al mismo tiempo dijo que no tuvo mayores consecuencias para la bebé, a la que supuestamente no llegó a soltar y no se precipitó contra el suelo.

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En ese sentido, y como recoge el citado medio, cabe destacar que preliminarmente la autopsia no ha referido lesiones óseas, heridas o hematomas en la niña que pudiesen ser compatibles con la caída al suelo, como se ha señalado en los primeros días tras conocerse los hechos.

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Junto a ellos, la jueza también citó a la abuela materna para que prestase declaración, dado que es ella quien tiene la custodia de la niña, algo derivado de las adicciones de los progenitores, en tratamiento de desintoxicación por dependencia a las drogas, con consumo de estupefacientes y alcohol.

No en vano, los Servicios de Menores de la Junta de Castilla y León han mantenido en este tiempo el seguimiento sobre ellos porque también tienen una hija de seis años. Por eso, además, en el marco de todas las incógnitas que rodean al caso y en el desarrollo de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se indaga en si pudiesen haber dejado a la bebé a cargo de la otra niña mientras salían por los pubs de la localidad.

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La investigación sobre la abuela materna

Por orden judicial, la abuela materna debía estar presente durante la visita de los padres a su bebé, dado que era ella quien tenía asignada la custodia. Su supervisión era imprescindible y así estaba dispuesto para preservar la integridad de la menor, tal como apuntan las fuentes citadas. Por eso, la jueza también la instó a ella a prestar declaración en el juzgado, siendo así la tercera investigada en el caso.

Con múltiples interrogantes todavía en el aire, la investigación continúa recabando información a la espera de las conclusiones firmes de la autopsia y de los análisis toxicológicos.