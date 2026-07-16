El joven de 32 años permanece en prisión preventiva con dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres

Nick, el hijo de Rob Reiner acusado del asesinato de sus padres, reclama 1,5 millones de dólares de herencia para pagar su defensa

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La situación de Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner y de la productora Michele Singer Reiner, ha vuelto a situarse en el foco mediático después de que varias personas cercanas a la familia hayan alertado del grave deterioro físico y psicológico que estaría sufriendo durante su estancia en prisión.

El joven de 32 años permanece encarado a dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres y continúa ingresado sin derecho a fianza en la prisión Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles, a la espera de la celebración del juicio.

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Tal y como han revelado fuentes próximas a la familia al 'Daily Mail', el cambio experimentado por Reiner en los últimos meses sería tan acusado que incluso quienes le conocen desde hace años apenas serían capaces de reconocerle.

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La situación de Nick Reiner

"Nick ya no parece Nick. Se está deteriorando rápidamente. Nadie le reconocería", ha asegurado una de esas fuentes, que describe un estado físico preocupante.

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Según ese testimonio, el acusado "está casi calvo porque tienen que llevarle el pelo muy corto para evitar los insectos, está extremadamente delgado debido a la intensa medicación que recibe y tiene los ojos muy hundidos".

Pero la preocupación no se limita a su aspecto. Ese mismo entorno sostiene que el deterioro mental sería incluso más alarmante. "Nick no ha estado bien desde hace muchos años. Pero antes de entrar en la cárcel todavía se podía reconocer parte de su personalidad. Ahora no".

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Y añaden: "Es como un niño que balbucea, completamente ido. Es tan grave que a sus abogados les cuesta mantener una conversación con él”.

Las personas cercanas a la familia afirman que sus hermanos, Jake y Romy Reiner, viven con angustia esta situación. De acuerdo a esas informaciones, ambos temen "que nunca vuelva a recuperar la cordura y que incluso pueda morir porque su corazón podría debilitarse por la tensión constante".

Aislamiento y problemas de salud mental

Nick Reiner permanece recluido en una unidad de alta vigilancia del centro penitenciario, donde continúa en régimen de aislamiento debido tanto al perfil del caso como a sus antecedentes psiquiátricos.

El acusado había sido diagnosticado previamente de esquizofrenia y durante años también luchó contra una grave adicción a las drogas, circunstancias que ya habían marcado su vida mucho antes de las muertes de sus padres.

Medios estadounidenses como Page Six han recordado que la cárcel Twin Towers de Los Ángeles ha sido objeto de numerosas críticas por las condiciones de internamiento de los presos con enfermedades mentales. Entre otras, describen el frío constante, la escasa exposición a la luz natural, el ruido permanente y un gran aislamiento social, factores que pueden agravar patologías psiquiátricas preexistentes.

El asesinato de Rob Reiner y su mujer

El caso sacudió a la industria cinematográfica en diciembre de 2025. Rob Reiner, uno de los directores más reconocidos de Hollywood, y su esposa fueron hallados muertos con múltiples heridas de arma blanca en su domicilio de Brentwood, en Los Ángeles. Horas después, la policía detuvo a su hijo Nick como principal sospechoso del doble crimen.

Las investigaciones revelaron que la relación familiar llevaba años siendo complicada debido a los problemas de salud mental y de adicción del acusado. Incluso trascendió que la noche anterior al crimen se produjo una fuerte discusión entre padre e hijo durante una fiesta navideña, episodio que habría incrementado la preocupación de Rob Reiner por el estado de Nick.

En febrero de este año, Nick Reiner se declaró formalmente no culpable de los dos delitos de asesinato en primer grado que se le imputan y continúa encarcelado mientras avanza el proceso judicial, que podría concluir con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso con la pena de muerte, una decisión que todavía no ha sido adoptada por la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

Nick Reiner reclama acceso a su patrimonio

Mientras permanece en prisión, el acusado también mantiene abierto otro frente judicial.

Hace apenas unas semanas solicitó acceder a un fondo fiduciario valorado en más de 1,5 millones de dólares que, según sostiene, le corresponde por derecho.

Nick pretende utilizar el dinero para contratar un abogado privado que sustituya a su defensa de oficio. La petición sigue pendiente de resolución.