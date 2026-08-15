Carlos Otero 15 AGO 2026 - 10:00h.

Cayetano es hijo de Raquel de 'Las Mellis', el dúo de gemelas cantantes que fueron íntimas de Isabel Pantoja durante años

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Este verano se ha sumado un nuevo testimonio sobre lo que ocurría tras los muros de Cantora y las duras vivencias que allí tuvo Isa Pantoja. Se trata de Cayetano Bermejo, hijo de Raquel de ‘Las Mellis’, el dúo musical formado por dos hermanas gemelas que fueron íntimas de Isabel Pantoja. Su aparición ha causado sensación y, desde Outdoor, hemos investigado sobre su vida y su entorno.

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Caye, como le conocen en su círculo más íntimo, es futbolista. Ha jugado en varios equipos de Andalucía y este año ha anunciado su fichaje por la Juventud Deportiva de Bormujos, club en el que ya militó hace unos años. Anteriormente fue delantero o extremo en otros conjuntos de la zona, como el Deportivo Sanlúcar o el Camino Viejo Club de Fútbol.

Según su cuenta de Instagram, en los últimos años ha estado alejado del fútbol andaluz porque ha residido en Dublín, Irlanda. Las razones de su mudanza responden a cuestiones sentimentales: desde hace años tiene novia, una maestra sevillana de Educación Infantil que ha ejercido la docencia en el país de San Patricio.

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Aunque ha debutado en los platós este mismo verano, el mundo de la fama no le es ajeno al joven, de 28 años. Entre sus seguidores en redes sociales figuran varios rostros populares, como Gloria Camila Ortega, Kiko Jiménez o Yola Berrocal. También son varios los nombres del fútbol andaluz que siguen su perfil oficial.

Aunque no cuenta con una comunidad especialmente amplia en Instagram, las fotografías publicadas por Cayetano muestran a un joven amante de los viajes y la naturaleza. Este verano ha disfrutado de unos días inolvidables en Canarias, que ha conservado en sus stories fijadas, y una antigua imagen en un paraje fluvial deja claro su gusto por mantenerse en contacto con el entorno natural.

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Muy unido a su madre, tiene a su abuelo como figura paterna

De la biografía de Cayetano también sabemos, por el testimonio de su propia madre, que nació de la relación que Raquel mantuvo con un hombre llamado Eduardo. Según sus palabras, el padre de Caye no mantuvo vínculo con él tras el embarazo y, en 2021, el propio Cayetano habló abiertamente de esa ausencia paterna.

Durante una aparición en 'Sálvame', explicó que sufrió bastante esa carencia durante su adolescencia, aunque con el tiempo logró adaptarse. Considera a su abuelo materno como su verdadera figura paterna: “el verdadero padre es el que te cría”, relató.

Además de con su madre, Caye mantiene fuertes vínculos con su tía Bibi. En aquella misma intervención afirmó que para él “son dos madres, no es madre y tía, son dos madres; las dos tienen el mismo derecho”.

Su relación con Isa Pantoja

Cayetano ha saltado de forma sorpresiva a la esfera pública al relatar algunos detalles de la infancia y adolescencia de Isa Pantoja en la casa de su madre. El futbolista fue quien custodió el móvil de la mujer de Asraf Beno cuando la recluyeron en Cantora y asegura que no recibió el mismo trato por parte de la familia de su madre que su hermano Kiko.

Relató que Isa vivía “como en una cárcel”, sometida a la tiranía de su madre y de su hermano, y que siempre era “la última en todo”. Además, confirmó haber visto personalmente los trajes de Paquirri en la finca. En el mismo programa arremetió con dureza contra Raquel Bollo y Anabel Pantoja, a quienes acusó de ser “unas falsas y unas metemierda”, cuestionando abiertamente su actitud y su versión de los hechos relacionados con la familia Pantoja.