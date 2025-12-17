Las Mellis opinan del ultimátum de David Rodríguez a Anabel Pantoja con su madre Merchi en Navidad

Rocío Molina 17 DIC 2025 - 11:07h.

Las exconcursantes de 'Supervivientes' hablan de la difícil situación a la que se enfrenta Anabel Pantoja con el ultimátum que le ha dado David Rodríguez con su madre Merchi

La Navidad más dura de Anabel Pantoja: David se niega a “sentarse con su suegra”

Anabel Pantoja se encuentra a una situación muy complicada esta Navidad. Tras salir a la luz la petición por parte de David Rodríguez de no coincidir en estas fiestas con la madre de ella, Merchi Bernal, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha pasado "todo el fin de semana llorando", tal como ha revelado Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' en 'El Tiempo Justo'. Al parecer la tensión que habría entre ambas partes resulta ya indisimulable y tras conocer esta realidad, Las Mellis han opinado sobre este ultimátum y esta hostilidad que ya no es ajena y que está afectando tanto a la influencer.

Son varias las voces que dicen que la mala relación y el no dirigirse la palabra entre David Rodríguez y Merchi viene desde comienzos de este año, cuando se abrió la investigación judicial sobre la pareja de Anabel Pantoja a raíz del ingreso hospitalario de su hija Alma. Una tensión que ha vuelto a ser noticia en la fiesta del primer cumpleaños de la pequeña y que va a afectar al plan de las Navidades de la sobrina de Isabel Pantoja.

El que David Rodríguez no quiera pasar la Nochebuena con su suegra cuando el año pasado esta estuvo todas las Navidades en casa de Anabel Pantoja es algo que tiene "destrozada" a la influencer. Sin embargo, Las Mellis apuntan a Merchi como la culpable de haber llegado a esta extrema situación y así lo han hecho público en sus redes.

"Merchi no puede intentar mangonear la vida de su hija. Le guste a ella o no es la vida de su hija. Él es la pareja y padre de la hija de su hija. Es lo que ella ha elegido", dicen tanto Bibiana como Raquel haciendo alusión a estos delicados momentos que atraviesa la exconcursante de 'Supervivientes' tras la decisión que ha plantado de manera tajante David Rodríguez para estas Navidades.

Las que fueran defensoras de Isabel Pantoja y también concursantes de 'Supervivientes' añaden una información que tienen extra relativa a Merchi Bernal. "No sería la primera vez que Merchi pasa la Nochebuena sola", recalcan acerca del ultimátum que todo lo ha cambiado por el que David Rodríguez no está dispuesto a compartir mesa ni espacio en Canarias con su suegra esta Navidad.