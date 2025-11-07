Silvia Herreros 07 NOV 2025 - 09:01h.

Las exconcursantes de 'Supervivientes' ponen en aviso al hijo de Isabel Pantoja sobre la repercusión y los efectos que pueden tener sus declaraciones

La postura de Irene Rosales tras conocer que Kiko Rivera va a dar su primera entrevista tras la separación

Las Mellis advierten a Kiko Rivera sobre las consecuencias de su entrevista. Las exconcursantes de 'Supervivientes' han sido tajantes con el hijo de Isabel Pantoja, su amiga íntima durante años. Raquel y Bibiana (Bibi para los amigos) no han tenido reparos a la hora de entrar a valorar los avances de la que será la primera entrevista del exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' tras su separación de Irene Rosales. Una entrevista que llega tras meses de silencio y tras las palabras del Dj asegurando que "no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada".

Para ellas, esta entrevista (que llega como una clara "reacción" a las concedidas por Irene Rosales en una revista y en un programa de televisión), no es ninguna sorpresa. "Era de esperar. No se iba a quedar en su casa cruzado de brazos. En esta familia nunca han cumplido promesas ni pactos, ni entre ellos mismos... Así funcionan ellos. La palabra perdón no entra en sus vocabularios. La única palabra que entra y va a misa es rencor", dicen mientras hacen alusión a los motivos por los que el hijo de su examiga habría decidido sentarse y hablar tras separarse.

"Ya has empezado dando un titular no muy agradable", comentan las hermanas Rodríguez a través de sus redes sociales, en las que de manera radical, han advertido al hijo de Paquirri sobre las consecuencias que sus palabras pueden acabar teniendo en su relación con Ana y Carlota Rivera, sus hijas de nueve y siete años.

Parafraseando las palabras del cantante, que ha asegurado que le "ha llegado a molestar la presencia de su mujer", las Mellis han querido mandarle un mensaje. Quieren recordarle "que no se trata ni de tu madre, que os hicisteis muchísimo daño mutuamente, ni de tu hermana", sino de "la madre de tus hijas". "Veremos a ver por dónde vas a tirar y por dónde va a salir todo esto, porque vas a hablar de las madre de tus hijas", dicen mientras esperan con ansias su testimonio íntegro. "Se trata de tus hijas", repiten haciendo hincapié en que "eso es lo que más duele del mundo".

Raquel y Bibiana creen que Kiko Rivera podría arrepentirse (y mucho) de sus palabras. Que hable de manera despectiva de la madre de sus hijas puede acabar condicionando su relación con las niñas en un futuro; algo que las cantantes no han dudado en resaltar. Las Mellis consideran que Kiko es "un tío muy impulsivo" y creen que muy probablemente acabará arrepintiéndose de lo que ha hecho. Pese a ello, las hermanas consideran que su arrepentimiento no servirá de nada, pues "ese daño ya está hecho".