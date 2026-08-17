Carlos Otero 17 AGO 2026 - 10:31h.

Todo apunta a que Joel y Andrea no están pasando por un buen momento y es que su relación ha estado llena de idas y venidas

Joel Benedicto se sincera sobre lo que no le gusta de Andrea Arpal: "Te estás pasando"

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Andrea Arpal y Joel Benedicto fueron una de las parejas más emblemáticas de la octava temporada de ‘La isla de las tentaciones’. El formato de parejas dinamitó su relación, ya que ambos terminaron siendo infieles: abandonaron la experiencia después de que él cayese con Nataly y ella con Borja Gómez. Sin embargo, de nuevo en España, se dieron una segunda oportunidad y, tras varias rupturas, todo apuntaba a que estaban en su mejor momento.

Sin embargo, las alarmas han saltado en los últimos días sobre una posible ruptura. Ambos se han dejado de seguir en redes sociales y ella ha subido algún que otro video con indirectas para Joel. No obstante, antes de la separación, sus redes sociales mostraban a la perfección su vida después de su paso por el reality de las tentaciones.

A finales del año pasado se mudaron a una nueva vivienda con jardín y en sus redes sociales se mostraban muy cómplices y enamorados. Este verano se han dejado ver en festivales y eventos, y han compartido momentos cotidianos que apuntaban a que todo era idílico. Juntos sumaban ya cuatro años de relación aunque pasando siempre por broncas y separaciones.

Ella ha dejado su trabajo y él ha abierto un centro de entrenamiento

El paso de ambos por 'LIDLT' no solo reinició su vida sentimental, sino también la profesional. Andrea, que ejercía como auxiliar de clínica, ha abandonado su carrera sanitaria y se ha afianzado como creadora de contenido. Embajadora de diferentes marcas y prescriptora de ‘lifestyle’, sus looks, viajes y consejos causan sensación e incluso ha llegado a estar invitada a la final de la Champions.

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Por su parte, Joel también ha aprovechado el tirón de popularidad que le proporcionó el espacio de parejas que presenta Sandra Barneda. Ha decidido emprender y ha montado su propio centro de entrenamiento en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès. La iniciativa no ha sido barata: ha invertido más de 100.000 euros.

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“La reserva del local, el coste de crear la empresa, la firma del contrato, la aportación de capital y el registro de la marca hacen un total de 11.000 euros. Así, nada más empezar, solo en papeleos”, explica. A continuación, detalla la reforma del local: “Por pintar todo el local, colocar el parquet y levantar los tabiques de pladur me podría haber comprado un coche, porque ha sido un total de 25.000 euros”, contó.

Otro de los grandes desembolsos llegó con los vestuarios, ya que el local no estaba preparado para albergar un gimnasio: “Hacerlos y poner tres duchas completas, incluida toda la fontanería, ha costado un total de 27.000 euros”. La climatización, imprescindible para este tipo de instalaciones, ascendió hasta los 13.000 euros. Para las máquinas de entrenamiento y el mobiliario de la recepción invirtió cerca de 45.000 euros, y otros 30.000 se fueron en la instalación del cuadro eléctrico.

Su historia común

Andrea y Joel llevaban tres años cuando aterrizaron en República Dominicana. Andrea se mudó con él a su segunda residencia en la zona de Tarragona para probar la convivencia y, aunque al principio la decisión parecía ilusionante, con el tiempo se sintieron aislados de familia y amigos, ella trabajaba muchas horas y la relación empezó a resentirse, lo que les llevó a volver cada uno a casa de sus padres para estabilizarse. Andrea, además, ya había tenido una breve presencia mediática años antes como pretendienta en 'Mujeres y hombres y Viceversa' en el año 2017.

Aunque se marcharon separados, decidieron perdonarse, pero la felicidad fue breve. Andrea reconoció que la relación no era sana y que había dejado de estar enamorada, y tuvo una breve relación con el futbolista Riqui Puig. Hace ahora un año se anunció otra separación con mal rollo público, aunque semanas después sorprendía retomando la convivencia en su nuevo piso.

Ahora, todo apunta a que sus caminos se podrían haber separado de nuevo. Solo queda por confirmar si esta vez sera la definitiva o un simple bache más en la relación.