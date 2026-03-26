Joel Benedicto se sincera sobre lo que no le gusta de Andrea Arpal: "Te estás pasando"

Natalia Sette 26 MAR 2026 - 19:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores todo aquello que no soporta de su novia

Andrea Arpal, de 'La isla de las tentaciones', ingresa en el hospital y es intervenida de urgencia

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Joel Benedicto y Andrea Arpal están pasando por su mejor momento. Tras muchas idas y venidas y un 2025 marcado por rupturas y reconciliaciones, parece que ahora la relación es fuerte y estable. No obstante, hay cosas que no le gustan de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y se ha sincerado con sus seguidores sobre ello.

El entrenador personal ha subido un video a su Instagram, en el que cuenta con más de 100.000 seguidores, todas las cosas que menos le gustan de su chica. En diciembre tomaron la importante decisión de mudarse y comenzar de nuevo a vivir juntos. Con la convivencia, hay cosas que han salido a la luz de Andrea que a Joel no le hacen mucha gracia.

“Tres cosas que no me gustan de Andrea”, ha comenzado diciendo en el ‘reel’. Mientras habla, su chica está por detrás arreglándose y va escuchando en directo todo lo que su novio dice. “La primera, como veis, siempre tarda mucho en arreglarse”, ha comenzado diciendo. Ella, indignada, lo mira con cara de enfado: "Te estás pasando".

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Pero Joel no se queda ahí y desvela una intimidad de la exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. “No me deja dormir por las noches porque ronca mucho”, ha continuado relatando. En ese momento, Andrea se gira visiblemente molestar y le rebate: “Mentira, es por la garganta”. El catalán no está muy de acuerdo y continúa con su argumento. “Haces ruidos muy raros”, le asegura a su novia.

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En este momento del video la auxiliar de enfermería no puede más y quiere que su chico termine el video cuánto antes porque sabe que terminará enfadándose de verdad como siga hablando. “La tercera es que siempre utilizas las mismas bambas, y encima sucias”, ha confesado el influencer.

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A pesar de lo que dice sobre Andrea, el objetivo del video era hacerle una sorpresa y es que el de Barcelona la ha sorprendido con dos pares de zapatillas nuevas. La influencer no sabe muy bien cómo reaccionar pues está agradecida por el regalo pero no ha olvidado todo lo que dijo Joel de ella hace un minuto. Finalmente, termina aceptando el regalo no sin antes aclarar algo: “Yo no ronco”