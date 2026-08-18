Lidia González 18 AGO 2026 - 17:40h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, muy tajante, reacciona a los comentarios que ha recibido de Mar Ruiz

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Claudia Chacón ha querido ser muy clara con una persona que ha hecho un comentario despectivo hacia ella y no ha querido quedarse callada. Después de hablar de su último encuentro con Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ carga contra Mar Ruiz tras descubrir lo que ha dicho sobre ella. Visiblemente enfadada, la influencer ha contestado a todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Bayan me tuvo que defender”, comienza explicando la creadora de contenido. La mallorquina ha confesado cuál fue su reacción al enterarse de lo que ha pasado y no tiene reparos a la hora de decirlo frente a las cámaras: “Me ha molestado”. La influencer, que ha explicado los secretos del tratamiento de sus extensiones, desvela lo que piensa realmente de ella y se defiende de sus comentarios. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ asegura tajantemente: “Me da un poco de vergüencita”.

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Claudia Chacón opina de la relación de Maica Benedicto y Juan Faro

Claudia Chacón también ha querido ser muy sincera a la hora de pronunciarse sobre la polémica en la que se ha visto envuelta una de las personas indispensables en su vida. Por ello, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ opina sobre la relación de Maica Benedicto y Juan Faro. La creadora de contenido es consciente de la situación que está viviendo su amiga y conoce, de primera mano, cómo se está enfrentando a ella. La influencer desvela lo que piensa sobre la nueva ilusión de la murciana y confiesa si ha investigado algo sobre su controvertido pasado.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ cuenta los detalles de su pelea con Bayan Al Masri

Maica Benedicto no ha sido la única que ha estado envuelta en una polémica y es que Claudia Chacón ha sido protagonista de un duro enfrentamiento con otra conocida suya. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los detalles de su pelea con Bayan Al Masri. La creadora de contenido coincidió con la mallorquina en un evento y terminaron enzarzándose en una brutal discusión: “Perdimos los nervios a nivel heavy”. Con todo lujo de detalles, cuenta todo lo que sucedió entre ellas. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!