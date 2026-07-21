Lidia González 21 JUL 2026 - 17:59h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica los tratamientos a los que somete a sus extensiones para no maltratarlas

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Claudia Chacón ha dado un paso al frente para pronunciarse sobre uno de los aspectos de los que más se ha hablado de ella. Después de abrir las puertas de su nueva casa en Ibiza, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta todos los secretos del cuidado de sus extensiones. La influencer desvela todos los detalles tras las críticas que ha recibido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Es algo que me encanta”, asegura la creadora de contenido. Tras el gran corte de pelo durante su participación en el reality de Honduras, la influencer decidía someterse a un cambio de look que levantaba un aluvión de comentarios negativos. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ recalca lo mucho que le gusta el resultado y explica todos los tratamientos a los que somete para no maltratarlas. Además, hace un guiño a una de las mayores críticas que recibió durante su paso por República Dominicana: “No lo meto en la piscina”.

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Los detalles de la operación de pecho de la exconcursante de ‘Supervivientes’

Claudia Chacón también ha respondido a una de las preguntas más repetidas de sus seguidores desde que saltase a la fama. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los detalles de la operación de pecho y destapa todos sus secretos. La creadora de contenido cuenta el tipo de prótesis que lleva, cómo es su cicatriz y el duro posoperatorio al que se tuvo que enfrentar.

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Claudia Chacón anuncia su próxima operación estética

Claudia Chacón ha retrasado lo máximo posible dar un importante paso que estaba deseando, pero ha decidido que no va a esperar más. La creadora de contenido anuncia la próxima operación estética a la que se va a someter y desvela el motivo. La influencer se abre en canal frente a las cámaras para hablar del gran complejo que arrastra, por el que ha tomado esta decisión.

La influencer habla de su gran brote de acné y el tratamiento que sigue

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ también ha querido ser muy sincera para contar un problema al que ha estado haciendo frente durante los últimos meses. Ahora, se siente preparada para hablar sobre el gran brote de acné que ha sufrido. La creadora de contenido explica el tratamiento que sigue y desvela en qué punto se encuentra actualmente el estado de su piel. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!