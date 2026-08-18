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Isabel Pantoja ha protagonizado un reencuentro en Canarias con una persona de su pasado: Celeste, presidenta del club de fans. La información ha llegado de la mano de Kike Calleja, colaborador de 'Vamos a Ver', quien ha contado que ambas han mantenido una conversación pendiente tras dos años sin verse.

Calleja ha explicado que Celeste ha viajado a Canarias para visitar a su familia y que ha aprovechado para encontrarse con la cantante. También ha señalado: "Ha sido un encuentro muy bonito, muy emocionante, muy emotivo. Han hablado largo y tendido y las cosas han estado muy bien entre ellas".

El distanciamiento entre ambas ha estado relacionado, según Calleja, con una decisión de Celeste, que atravesó problemas de salud y optó por tomar distancia. La presidenta del club de fans ha cerrado la sede madrileña y ha retirado objetos personales de la tonadillera.

El viaje se habría producido después de un aplazamiento, ya que Celeste había previsto visitar a Isabel por su cumpleaños, pero la hospitalización de Kiko Rivera habría cambiado los planes. Calleja ha contado: "Ha ido a visitar a su familia y ha aprovechado para encontrarse con Isabel Pantoja" y ha destacado que las cosas están "muy bien entre ellas".

Kike Calleja, sobre el reencuentro de Isabel Pantoja y Celeste: "Poco a poco, Isabel Pantoja ha ido haciendo las paces con gente de su pasado. Ha querido volver a reencontrarse con toda la gente que siempre ha estado en su vida"

El reencuentro ha encajado en una etapa en la que Isabel Pantoja ha recuperado contactos de su pasado. Calleja ha recordado que la artista se ha reconciliado con Maite Pulpón y con su cuñada Romina, y con otras relaciones cercanas también habría mostrado acercamiento.

El colaborador ha defendido: "Poco a poco, Isabel Pantoja ha ido haciendo las paces con gente de su pasado. Ha querido volver a reencontrarse con toda la gente que siempre ha estado en su vida". Además, ha explicado que Agustín ha mantenido su presencia en este proceso, ya que Celeste habló con él para contactar con ella.