Lorena Romera 18 AGO 2026 - 16:17h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha superado los kilos que el ginecólogo le había establecido como máximo para el embarazo

Mahi Masegosa toma una decisión respecto a su embarazo en la semana 20 de gestación

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Mahi Masegosa está disfrutando de una de las etapas más especiales de su vida. La que fuera concursante de 'Supervivientes' está embarazada de su primer hijo y, mientras afronta ya el sexto mes de gestación, ha querido compartir con sus seguidores su preocupación tras su última cita médica. Y es que su ginecólogo le ha advertido de que ha ganado más peso del recomendado para este momento del embarazo.

"El ginecólogo me ha regañado porque he cogido mucho peso", ha contado la influencer a través de sus stories. Según le ha explicado el especialista, lo aconsejable en su caso era ganar alrededor de diez kilos a lo largo de todo el embarazo. Sin embargo, ahora que está a punto de entrar en el séptimo mes, la de Granada ya ha alcanzado esta cifra.

La creadora de contenido ha explicado que antes de quedarse embarazada pesaba alrededor de 48 kilos y medio, o 49 kilos en ayunas. Ahora, -aunque la medición no la hace en las mismas condiciones-, se ha subido a la báscula y ha comprobado que pesa 59,7 kilos.

"Mirad qué gordilla me he puesto", comenta mirándose al espejo. Eso sí, Mahi ha querido dejar claro que no es el peso o su aspecto físico lo que le inquieta. "A mí no me preocupa para nada el rollo este del peso", ha asegurado, ya que confía plenamente en poder recuperar sus hábitos alimenticios habituales una vez termine el embarazo.

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Durante estos meses, sin embargo, ha decidido no restringirse determinados alimentos y reconoce que está comiendo más de lo habitual. A ello se suma que su pareja, la anima constantemente a comer: "¡Venga, come, que tienes que comer! ¡Y esto para la niña!", ha contado entre risas.

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Precisamente por eso, Mahi Masegosa ha querido pedir a otras mujeres que han pasado por un embarazo que compartan sus experiencias, pidiéndoles consejo: "A mí lo que me preocupa es que esto sea malo para el resto de embarazo o para la criatura".