Equipo Outdoor 15 JUL 2026 - 15:18h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido con sus seguidores el proceso de su cambio de look en la peluquería

Mahi Masegosa reacciona a la filtración del nombre de su bebé con Rafa Moya

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Mahi Masegosa ha vuelto a compartir con sus seguidores un momento muy cotidiano convertido en contenido: su cita con la peluquería. La exconcursante de 'Supervivientes', que hace apenas unos días ha desvelado en bikini cuántos kilos ha cogido en su embarazo, ha mostrado sus dudas antes de sentarse en el sillón: no sabía si mantener el rubio o dar un cambio radical.

"En un rato tengo peluquería y no sé si mantener el rubio o pegarle un corte a esto y teñir de morena", ha escrito la influencer unas horas antes de su cita. La creadora de contenido, que junto a Rafa Moya va a convertirse en madre de una niña, ha dejado claro que su pareja no ha sido de mucha ayuda en la decisión: "Dice que todo me queda bien". Eso sí, ha tenido clara una cosa: "Me gusta estar rubia, pero la verdad que esto de tener raíces siempre es feísimo".

No es la primera vez que Mahi juega con su imagen, todo lo contrario. La granadina se hizo conocida por su amplia colección de pelucas de colores durante su paso por 'Supervivientes 2019', un sello que mantuvo incluso durante el confinamiento de 2020, cuando se atrevió a teñirse ella misma un par de mechones del flequillo en casa, confesando entonces que llevaba años sin tocarse el pelo.

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Aquella melena morena y natural que lucía por entonces ha ido evolucionando con el tiempo, hasta convertirse en la rubia con la que se dejó ver en el anuncio de su embarazo el pasado mes de junio, cuando celebraba también su 36 cumpleaños.

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Con esos antecedentes, la duda entre el rubio y el moreno no era una decisión menor para ella, sino la última de una larga serie de transformaciones que ha ido documentando con sus seguidores a lo largo de los años. Ya en la peluquería, la influencer subió un video en el que aparecía con el pelo cobrizo, dejando en jaque a todos sus seguidores, que creían que el cambio sería a morena.

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Sin embargo, la futura mamá jugó con todos ellos y es que finalmente cumplió su palabra. Al salir del salón estético ha subido un video mostrando el increíble resultado final: no solo se ha teñido de morena, si no que se ha cortado la melena. "Me encanta, estoy muy contenta", ha dicho con total sinceridad. Rafa, presente mientras enseña su cambio, asegura que "está preciosa" y que "está evolucionando en madre".