Natalia Sette 13 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con su comunidad la desición que ha tomado en mitad de su gestación

Mahi Masegosa se realiza un cambio de look radical: "Rafa dice que estoy evolucionando a 'madre'"

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Mahi Masegosa continúa compartiendo con absoluta transparencia cada paso de su proceso de convertirse en madre junto a Rafa Moya. La exconcursante de 'Supervivientes', que recientemente había confesado la incomodidad que sentía ante los cambios de su cuerpo , ha decidido dar un firme paso al frente y tomar una decisión respecto a su embarazo en la semana 20 de gestación.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la diseñadora granadina ha anunciado a sus seguidores el cambio de mentalidad que ha adoptado para afrontar su día a día de forma mucho más natural y libre de ataduras. Sus seguidores están acostumbrados a que sea 100% sincera sobre cómo se siente en cada momento y esta vez no iba a ser menos.

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“He decidido que voy a salir enseñando barriga”, ha comunicado con la simpatía que la caracteriza ante su comunidad. La influencer ha explicado la razón que le ha llevado a tomar esta decisión en mitad de su gestación. “No está muy grande como para enseñarla, pero ya las cosas me aprietan y voy más cómoda así”, ha admitido.

La pareja de Rafa Moya busca comodidad y no la iba a encontrar poniéndose ropa apretada y tapando su barriga. Haciendo gala de su habitual sentido del humor, la creadora de contenido ha querido incluir a su pareja en esta nueva etapa estilística. “El Rafa por solidaridad va a salir así”, ha bromeado entre risas mientras enfocaba al futuro papá, quien aparecía a su lado levantándose la camisa para enseñar también el abdomen en tono cómico.

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Para dar la bienvenida a este nuevo capítulo de su gestación, la creadora de contenido ha deslumbrado luciendo un impecable look veraniego. Mahi ha posado con una falda larga de crochet blanca de tiro bajo para dejar al descubierto su tripita, combinada con un top de crochet beige a juego y unas elegantes cuñas.