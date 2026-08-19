Lorena Romera 19 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' pide ayuda por el problema de salud que sufre su madre, que ha recibido un primer diagnóstico de "pérdida cognitiva"

Aguasantas responde tajante a la críticas por decir que "ver el eclipse es de payos"

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Aguasantas Vilches ha hablado por primera vez de la complicada situación que atraviesa su madre y que lleva años condicionando su día a día. La que fuera concursante de 'GH VIP' ha mostrado una fotografía de su progenitora para explicar una realidad familiar que hasta ahora había mantenido en la más estricta intimidad y que está estrechamente relacionada con la ansiedad que sufre desde hace tiempo.

La joven, embarazada de 32 semanas, ha contado que su madre presenta una "pérdida cognitiva" y que, pese a llevar años buscando respuestas, todavía no cuentan con un diagnóstico que les permita entender qué está ocurriendo ni cómo afrontar la situación. "4 años esperando un neurólogo", ha escrito sobre una imagen en la que vemos a su madre desayunando tranquilamente.

Pese a haber recibido ese primer parte médico, que apunta a una "pérdida cognitiva", la creadora de contenido busca otras opciones y soluciones. Y esto han sido años de médicos, pruebas y trámites. "Por el privado la he llevado hasta dos veces y lo único que me dijeron fue: pérdida cognitiva", ha relatado.

Pero Aguasantas asegura que el problema va mucho más allá. De ahí que busque respuestas. "Siento que a veces no puedo", ha reconocido, poniendo como ejemplo algunos momentos en los que su madre quiere salir a la calle "sin ser consciente de las altas temperaturas o de la hora que es".

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Unos stories en los que Aguasantas se ha desahogado sobre la complicada situación que viven desde hace años: "Sin contar todo lo pendiente que hay que estar de ella. He investigado muchas cosas por mi cuenta para poder llevarlo de la mejor manera, pero es verdad que todos los días es algo nuevo".

Después de cuatro años "moviendo mil papeles", contactando con médicos y realizando distintas pruebas, la televisiva ha decidido recurrir a sus seguidores en busca de ayuda. Sabe que muchas personas pueden haber vivido situaciones parecidas y considera que sus experiencias podrían servirle para afrontar mejor el proceso.

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"Sé que muchos de vosotros habéis pasado por algo así, así que acepto cualquier recomendación", ha pedido a su comunidad. De esta manera, a las puertas de dar a luz a su bebé, Aguasantas ha decidido visibilizar la delicada salud de su madre, un problema que le genera un gran desgaste emocional y que, ayuda a sus seguidores a comprender el origen de la ansiedad que sufre desde hace años.