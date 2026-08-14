Aguasantas responde tajante a la críticas recibidas por decir que “ver el eclipse es de payos”

Natalia Sette 14 AGO 2026 - 13:29h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' responde a los comentarios negativos que ha recibido tras hacer una broma sobre el eclipse

La sesión de fotos de Aguasantas con Juan José Peña y la hija de Alma Bollo en la semana 32 de embarazo

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Aguasantas Vilches está atravesando la recta final de su embarazo con las emociones a flor de piel. A las molestias físicas y a la preocupación por la posición de su bebé en la semana 31 de gestación , se le ha sumado un duro enfrentamiento en redes sociales. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha respondido tajante a la críticas recibidas por decir que “ver el eclipse es de payos”.

Todo comenzó después de que la influencer utilizara con humor la expresión “es de payos” para referirse al fenómeno astronómico del eclipse. Las reacciones de algunos usuarios no se hicieron esperar, llevando a la influencer al límite.

En una de sus publicaciones en el gimnasio, una seguidora le dedicó un desafortunado comentario atacando su contenido: “¡Siempre es más interesante ver el eclipse que tu barriga!”. La exconcursante de 'GH VIP' no dudó en responder directamente: “¿Y qué haces aquí? Deja de seguirme”.

Lejos de dejarlo ahí, la andaluza compartió una captura de pantalla del tenso cruce para reflexionar sobre la libertad de expresión en redes sociales. “Lo de 'es de payo ir a ver el eclipse' se ha puesto de moda entre los propios payos decir que algo 'es de payos'. No creo que por ser gitana tenga que quedarme fuera o no pueda sumarme a una moda”, ha argumentado con firmeza.

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Asimismo, Aguasantas quiso marcar distancias con quienes buscan interferir en la ilusión con la que vive la llegada de su hijo. “Y, por supuesto, si mi contenido o mi forma de expresarme no te gusta, tienes toda la libertad de dejar de seguirme e incluso de no escribirme. Pero utilizar lo del eclipse para decir que te parece más interesante que mi barriga dice más de ti que de mí”, ha sentenciado visiblemente molesta.

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Pese al trago amargo, la extronista agradeció el cariño de la inmensa mayoría de sus seguidores, quienes entendieron la broma desde el primer momento. “Yo sé que hay gente para todo, pero la mayoría lo habéis entendido e incluso me habéis escrito con el mismo humor. Si nos reímos juntos pues mejor, porque estamos alargándonos la vida. Que es muy bonito reírse hasta de uno mismo”, ha reconocido.

Sin embargo, el cruce de acusaciones no terminó ahí. Poco después, al abrir una cajita de preguntas en su perfil de Instagram, un usuario volvió a cuestionar su actitud lanzándole un contundente: “¿Desde cuándo te lo tienes tan creído?”. La respuesta de la creadora de contenido sirvió como un alegato de empoderamiento personal.

“Necesito que la gente que me sigue coja buenos consejos por mi parte. Te lo tienes que creer siempre, creérselo es lo mejor que puedes hacer por ti”, comenzó defendiendo. “Yo llevo creyéndomelo desde que tengo uso de razón, la gente que me conoce lo sabe. Me lo he creído tantísimo siempre porque he podido, y esto podrá sonar como quieras, ponle el nombre que quieras”, concluyó rotunda para zanjar cualquier tipo de ataque.