Aguasantas, preocupada por la posición de su hijo en la semana 31 de embarazo: “Se ha puesto de culo”

Natalia Sette 06 AGO 2026 - 18:49h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' le ha contado a sus seguidores el cambio de posición que ha experimentado su hijo en los últimos días

Aguasantas rompe en llanto al explicar por qué no tendrá la ayuda de su madre cuando nazca el bebé

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Aguasantas Vilches atraviesa la recta final de su embarazo inmersa en una montaña rusa de emociones. Tras compartir con sus seguidores la emotiva ecografía donde se le veía la cara a su bebé y reflexionar sobre su proceso hacia la maternidad, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha contado preocupada que su hijo se ha puesto de culo en la semana 31 de embarazo.

En pleno octavo mes de embarazo, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha querido sincerarse con su comunidad sobre el último cambio de posición de su pequeño, el cual le está provocando bastantes molestias físicas. La influencer ha desvelado preocupada el giro que ha dado el feto dentro del vientre.

“Mi hijo se puso de culo, está sentado de perfil y llevo un día en el que lo noto como atravesado”, ha explicado a su comunidad. Esta nueva postura ha afectado de forma directa al descanso de la andaluza, complicándole significativamente las noches y su día a día.

“Me acosté a las 2, me he levantado varias veces en la noche porque este hijo se me clava”, ha relatado. A pesar de los dolores y del cansancio acumulado, la extronista se ha despertado temprano para realizar sus tareas del día, citas médicas importantes a las que no podía faltar. “Tenía dentista y clase para que este hijo se mueva”, ha contado a través de sus ‘stories’.

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Al agotamiento físico producido por el esfuerzo del día se le suma el calor sofocante que está sufriendo en su propia casa. “Acabo de llegar a casa y estoy muerta pero me queda grabar algunas campañas. Hace mucho calor y sigo con el aire que no enfría. Para qué nos vamos a quejar”, ha dicho con humor Aguasantas.

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Ahora, la creadora de contenido está centrada en hacer los ejercicios indicados por los profesionales para que su hijo se coloque en la posición adecuada de cara al parto ya que podría complicarse mucho si viene de culo. Como ha hecho hasta ahora, Aguasantas seguirá actualizando a sus seguidores de todos los cambios que se produzcan.