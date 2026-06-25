Lorena Romera 25 JUN 2026 - 13:41h.

El exconcursante de 'Supervivientes' informa de su ingreso hospitalario con una foto en Instagram

Diego Matamoros posa sin camiseta y le llueven las críticas: "¿Cómo es posible tener abdominales y lorzas?"

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Diego Matamoros ha hecho saltar todas las alarmas al compartir una foto desde el hospital. A través de su perfil de Instagram, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha dado la última hora sobre su estado de salud con una imagen en la que le vemos hospitalizado, sin dar detalles de lo que le habría ocurrido.

Cuando su perfil de Instagram llevaba algunas horas sin actualizarse, el hermano de Laura Matamoros sorprendía publicando una fotografía en primer plano, desde una cama articulada de hospital, ataviado con la clásica bata médica y mostrando una caja de donuts en su regazo.

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Una publicación -en la que se da a entender que permanece ingresado en una habitación, con un gotero de fondo- que ha dejado muy preocupados a sus seguidores a sus seguidores pese a que él ha querido transmitir calma escribiendo un escueto "todo bien".

Aunque el televisivo no ha especificado el motivo exacto de este bache, el motivo podría estar relacionado con sus graves y conocidos problemas de espalda. Diego Matamoros padece espondilolistesis degenerativa, una dolorosa enfermedad crónica que provoca el desplazamiento de las vértebras y el debilitamiento de los tejidos de la columna.

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Se trata de una afección muy limitante que en sus peores crisis le provoca dolores paralizantes, impidiéndole incluso caminar o mantenerse en pie con normalidad. Debido a esta dolencia, el que fuera concursante de 'Supervivientes' tuvo que ser operado de urgencia en marzo de 2022 y volvió a pasar por el quirófano a finales de 2023 para someterse a complejas intervenciones y tratamientos intradiscales.

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A pesar de lo alarmante de verle ingresado en el archivo, el detalle dulce de los donuts y su mensaje tranquilizador parecen indicar que la situación está bajo control y que Diego Matamoros se encuentra bien y en buenas manos. A falta de una actualización sobre su estado de salud o conocer más detalles sobre este ingreso hospitalario, sus seguidores han empezado a llenar sus redes de mensajes de apoyo.