Lorena Romera 30 JUN 2026 - 18:12h.

El exconcursante de 'Supervivientes' sufría ginecomastia debido al uso de anabolizantes

Diego Matamoros comunica su ingreso hospitalario: el motivo, esta cirugía estética

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Diego Matamoros ha enseñado el resultado de su última operación de estética. Una intervención que llega poco después de la oleada de críticas que recibió por su físico y a la que se ha sometido para extraer sus glándulas mamarias junto con la grasa acumulada de la zona y la lipoescultura que se realizó hace 6 años. A través de su perfil de Instagram, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido la primera foto al quitarse por primera vez la faja compresiva.

Apenas cinco días después de pasar por el quirófano para someterse a una mastectomía subcutánea -una intervención quirúrgica en la que le han extirpado el tejido de las glándulas mamarias y la grasa acumulada en la zona del pecho-, el hermano de Laura Matamoros ha comprobado cómo está evolucionado la intervención.

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Un storie en el que se aprecia un más que evidente cambio físico, pero que también deja patente la realidad del proceso: hematomas y las lógicas marcas de la compresión en su abdomen y en el torso. "Día 5 después de la operación. Mañana empiezo los masajes drenantes para que se vaya el líquido y se vaya pegando la piel bien al músculo", ha explicado con optimismo.

Diego Matamoros confiesa el uso de anabolizantes

Tal y como ha explicado el televisivo, este paso por quirófano no es una búsqueda de la perfección (como si lo ha sido en otras ocasiones) sino para corregir las secuelas de sus problemas físicos. Tras sufrir ginecomastia -un crecimiento inusual del tejido glandular mamario en varones- "por el uso de anabolizantes", el influencer ha detallado el resultado que esperaba: "Como os dije, buscaba volver a tener solo mi musculatura musculatura".

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Aunque la última vez que usó anabolizantes confiesa que fue en 2020, "todo tiene un peaje" y estos efectos secundarios han sido para él uno de ellos: "No me escondo ni lo juzgo, pero no lo quiero más para mí. Pensaba de una forma, me relacionaba con un tipo de gente que ya no me movería ni muerto".

A esta reciente extracción glandular se le suma, además, la de la lipoescultura de alta definición a la que se sometió hace ya seis años, en el año 2020. Por aquel entonces, Diego Matamoros recurrió al bisturí para esculpir su abdomen. Pero al no poder entrenar estos años como a él le hubiese gustado por las complicaciones de su enfermedad degenerativa hicieron que su físico terminase luciendo de una forma con la que no estaba conforme.

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Por eso, también ha decidido extraer aquella lipo vaser. "Estoy hinchado y quedan unas semanas para estar al 100%, que salgan los líquidos y bajen los edemas, que la piel se pegue al músculo y poder volver a hacer deporte", ha señalado Diego Matamoros, que está emocionado al empezar a ver los signos de un físico mucho más natural, lo que buscaba con esta cirugía estética.