Lorena Romera 16 JUN 2026 - 10:32h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido un aluvión de críticas tras mostrar su cuerpo sin camiseta

Marta Riumbau publica la primera foto con su nuevo novio y Diego Matamoros reacciona

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Diego Matamoros ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores un momento que para él era muy especial: el proceso de su último tatuaje. Sin embargo, al dejarse ver sin camiseta, el diseño de la tinta ha pasado a un segundo plano y su publicación se ha convertido en un auténtico hervidero de críticas por el aspecto de su abdomen. Han sido muchos los que han comentado sus abdominales, juzgando su aspecto y atacándole por su "falta de forma física".

La abdominoplastia a la que se sometió hace ya seis años está generando una gran controversia. Al compartir un vídeo sin camiseta -por el lugar dónde se ha hecho su último tatuaje, justo debajo del hombro-, el que fuera marido de Estela Grande y pareja de Marta Riumbau ha recibido una oleada de hate por sus marcados abdominales, pues muchos apuntan a que tienen un "aspecto extraño", incluso "torcido".

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"¿Pero cómo es posible tener abdominales y lorzas?", se pregunta un usuario, resumiendo el sentir general de la publicación. "Y tetas", apunta otro, aumentando la crudeza. "Porque son prótesis", "lucen como los de Leticia Sabater" o "cuando quieres ser Ken y te quedas en King Kong", continúan escribiendo sus detractores en la publicación.

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"Es una operación que deberías mantener. Al engordar se queda tremendamente horroroso", "esto es lo que pasa cuando te operas y luego no haces nada" o "no están trabajados en el gimnasio", reflexionan otros, buscando posibles razones por el que su abdomen se vería así. Por el momento, Diego Matamoros ha preferido hacer oídos sordos a la oleada de comentarios negativos y no ha entrado al trapo.