Los hijos del conocido actor han decidido usar su cuenta de Instagram, inactiva desde su muerte, en 2014, para honrar su legado

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Zelda Williams, la hija del fallecido Robin Williams, ha expresado en más de una ocasión su firme postura respecto al uso de la IA para recrear la imagen o voz de su padre. Ahora, ella y sus hermanos, Zachary y Cody Williams, han decidido usar la cuenta de Instagram del actor, inactiva desde su muerte, en 2014, para honrar su legado a través de un "lugar seguro" y luchar contra el contenido basura generado por Inteligencia Artificial.

"Al conmemorar lo que habría sido el 75.º aniversario de nuestro padre, nos llena de gratitud ver cómo las nuevas generaciones descubren su obra, mientras que sus seguidores de toda la vida siguen celebrando la alegría que él aportó a sus vidas", comienza el comunicado que los hermanos han publicado en la cuenta del fallecido intérprete.

"A medida que la tecnología evoluciona, queremos que este sea un lugar seguro y de confianza en el que las historias, las fotos, los vídeos y los recuerdos que se compartan reflejen su legado con autenticidad, calidez y cariño", continúa el texto.

Según exponen los hijos de Williams, esta iniciativa es su forma "de compartir con el mundo su talento y su sentido del humor únicos, incluyendo los momentos que nos hicieron reír a nosotros y a tantos de vosotros, mientras recordamos la extraordinaria vida y obra de nuestro padre". "Él sigue inspirándonos y haciendo las delicias de gente de todo el mundo", termina el mensaje, que también ha sido compartido por otras redes sociales como TikTok, Facebook y YouTube.

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Zelda Williams ya estalló contra los vídeos de su padre generados por IA

Cabe recordar que, en 2025, la hija de Williams habló vehementemente en contra de los vídeos de su padre generados por Inteligencia Artificial que le llegaban. "Por favor, dejad de mandarme vídeos de IA de papá. Dejad de creer que quiero verlos o que lo comprenderé, porque no quiero y no lo haré. Si solo intentáis vacilarme, he visto cosas mucho peores; bloquearé y seguiré adelante", escribió en su cuenta de Instagram. "Pero, por favor, si tenéis algo de decencia, dejad de hacerle esto a él, a mí y a todos, punto. Es estúpido y, creedme, NO es lo que él querría", remarcó entonces.

La directora de Lisa Frankenstein reflexionó además sobre la banalización del trabajo artístico en redes sociales. "Ver cómo los legados de personas reales se reducen a 'esto se parece y suena vagamente a ellos, así que es suficiente', solo para que otros produzcan horrible basura de TikTok moviéndolos como marionetas es enloquecedor", expresó, añadiendo que no se trata de arte sino de "asquerosas salchichas sobreprocesadas a partir de las vidas de seres humanos". "Por el amor de TODO, dejad de llamarlo 'el futuro'. La IA solo recicla mal y regurgita el pasado para ser re-consumido", reivindicó.