El ilusionista falleció este pasado martes, 18 de agosto, a los 83 años, y ahora, su entorno ha querido darle un último adiós en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid

La familia de Juan Tamariz que llora su muerte: las dos mujeres de su vida, sus cuatro hijos y un nieto campeón mundial de yoyó

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Juan Tamariz falleció este pasado martes, 18 de agosto, a los 83 años y, un día después, familiares, amigos y compañeros de profesión se han acercado al Tanatorio de San Isidro, en Madrid, para darle el último adiós. Entre ellos se encuentra uno de sus cuatro hijos, Ana Tamariz, que ha hablado ante los medios sobre cómo fueron los últimos días de su padre y sobre el legado que deja tras más de seis décadas dedicadas al ilusionismo.

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Visiblemente emocionada, pero también serena, ha explicado que la muerte de su padre fue un proceso tranquilo. "Ha sido muy bonito, sí, si se puede decir bonito, porque se ha ido muy tranquilo y se ha ido despacito, cada vez respirando más poquito, más poquito y se ha ido muy elegantemente", ha narrado.

Asimismo, ha asegurado que perdió la vida de forma "dulce": "No sé si es la palabra, pero no sufrió", ha añadido, tal y como recoge Europa Press.

Los rostros conocidos que han acudido al tanatorio

Los restos mortales del ilusionista han sido velados en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde su entorno más cercano ha acudido durante esta jornada para despedirse de él. Después, Tamariz será incinerado en El Escorial, localidad con la que mantuvo una estrecha relación desde comienzos de los años ochenta.

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Entre los rostros conocidos que han acudido al tanatorio se encuentra Jorge Blass, uno de los grandes nombres de la nueva generación de ilusionistas y, en este caso, uno de los discípulos más vinculados personalmente a Tamariz. Blass comenzó a formarse con apenas 12 años en la escuela de Ana Tamariz y siempre ha reconocido a Juan como uno de sus grandes maestros.

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También se han acercado otros compañeros y figuras vinculadas al mundo del espectáculo y la magia, entre ellos Mago More y Jandro, que han querido acompañar a la familia en este último adiós.

Y habrá además una gran despedida pública en Madrid. La familia prepara para octubre un homenaje en el que puedan participar muchos de los amigos y compañeros de Tamariz que no han podido acudir al tanatorio.

"Para los que no se puedan sumar hoy a su capilla ardiente, se va a hacer un homenaje en Madrid en el mes de octubre, porque hay muchos magos, muchos amigos de mi padre que viven fuera de Madrid o que están ahora trabajando fuera de vacaciones y entonces pues para que nos podamos reunir todos así con tiempo yo creo que quedará bonito y será muy mágica la fiesta, claro que sí", ha indicado la también maga.

Trabajando para crear una fundación

Asimismo, la familia ya trabaja para que la despedida de Tamariz tenga una segunda parte. Ana ha anunciado la creación de una fundación destinada a preservar y difundir el legado del ilusionista, con la participación de algunos de los nombres más importantes de su entorno profesional.

"Estamos creando la Fundación Juan Tamariz, que va a pertenecer a Jorge Blass, Moisés, Aranzazu, en fin, mucha gente interesante para que todo su legado siga vivo y podamos mostrarlo a todo el mundo y de la manera más bonita posible y como él quería, con alegría y con pasión y con mucha magia", ha trasladado.

La iniciativa pretende conservar no solo su obra, sino también su manera de entender el ilusionismo. Tamariz defendió durante toda su carrera una magia basada en la emoción, la comunicación con el público y el asombro, y no solo en la dificultad técnica de los efectos.