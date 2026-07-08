'Misaligned' es una comedia romántica que cuenta una historia de madurez y caos existencial dentro del mundo de la inteligencia artificial

Polémica por Tilly Norwood, la primera actriz generada por IA: “El objetivo es que sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman"

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Tilly Norwood, la 'actriz' creada con Inteligencia Artificial, es protagonista de su primera película, 'Misaligned', una comedia romántica que cuenta una historia de madurez y caos existencial dentro del mundo de la inteligencia artificial, según ha explicado la productora londinense Particle6.

La creación de la 'actriz'

La noticia llega meses después de que la empresa Xicoia, división IA de la productora, se convirtiera en un foco de polémica en la industria cinematográfica nada más anunciarse la existencia de esta 'actriz', que ya ha demostrado sus dotes con el vídeo musical 'Take the Lead' publicado hace tres meses.

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Fue en mayo de 2025 cuando la compañía británica de IA Particle6 creó a Norwood, pero no fue hasta su presentación en el Festival de Zúrich cuando se dio a conocer. Allí se anunció que la nueva 'actriz' estaría representada por la agencia británica ﻿Xicoia, dedicada a gestionar y monetizar estrellas digitales.

Elline van der Velden, presidenta de ambas compañías, comentó su objetivo de que la actriz se convirtiera en "la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman".

Descontento dentro de Hollywood

Tanto la industria como los sindicatos de Hollywood criticaron que este personaje hiperrealista buscara representación en una agencia de talentos, abriendo un debate ético sobre el uso de esta tecnología.

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El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un comunicado asegurando que "la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano" y oponiéndose a la "sustitución de intérpretes humanos por sintéticos".

En este nuevo largometraje, Norwood interpretará el papel de una IA sin cuerpo físico, infancia ni experiencias vitales propias, pudiendo solo acceder a las de los demás, que vive en una nube digital conocida como 'Tillyverso'.

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Desde la empresa insisten en que la producción, que se encuentra en fase inicial de desarrollo, se abordará de forma híbrida combinando profesionales del cine y la televisión tradicionales con especialistas en IA.