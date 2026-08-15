La influencer ha publicado las fotos de la fiesta y ambos se han comentado sus publicaciones

Lamine Yamal y su novia, Inés García, juntos en el 19º cumpleaños del futbolista: la esperada imagen

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Primero fue el Grupo Frontera y ahora ha sido la propia Inés García. Las imágenes del 19 cumpleaños de Lamine Yamal han zanjado finalmente los rumores de crisis entre la pareja que forman el futbolista y la influencer de 21 años.

Rodeado de familiares y amigos, el jugador del FC Barcelona no ha dudado en celebrar por todo lo alto una fecha tan especial. Su pareja, Inés García, ha abierto en su perfil de Instagram el esperado álbum de fotos de la noche.

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En la publicación de Inés, titulada como ‘magical Pink night’, se puede ver a la joven compartiendo el vestido que llevaba y bailando con amigos y familiares. También hay alguna imagen más romántica en la que solo aparece con Lamine.

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Pero si hay algo que ha llamado la atención de los más curiosos es el comentario que el futbolista de la Selección ha dejado en la publicación de su novia. “Mi mujer”. En la de Lamine, la influencier ha escrito: “Mi amor”, acompañado de varios emoticonos y despejando cualquier duda acerca de esa supuesta crisis de pareja.

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El rosa fue el color principal de la fiesta, una auténtica ‘pink party’ en la que no faltaron los compañeros de Lamine en el Barça: Gavi, Alejandro Balde o Robert Lewandoski, además de artistas e influencers. También estuvieron presentes artistas como Bizarrap, Bad Gyal, Quevedo, su expareja Nicki Nicole, Marta Díaz o IlloJuan.

En las fotografías compartidos por Lamine e Inés García se puede ver la cercanía de las dos familias. En las imágenes compartidas por la influencer se puede ver a los padres de la joven integrados en la celebración.

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En las de Lamine se ve a su madre, Sheila Ebana, luciendo un llamativo vestido de pedrería. Una auténtica fiesta de cumpleaños en la que el rosa y el amor fueron protagonistas.