Lamine Yamal y su novia, Inés García, juntos en el 19º cumpleaños del futbolista: la esperada imagen

Celia Molina 14 AGO 2026 - 10:21h.

El Grupo Frontera, que tocó durante la celebración del cumpleaños de Lamine, ha publicado una foto del futbolista y su novia

Así ha sido la celebración del 19º cumpleaños de Lamine Yamal: de la finca elegida a los famosos que asistieron

Compartir







Se acabaron los rumores. El Grupo Frontera, que tocó en la fiesta del 19º cumpleaños de Lamine Yamal, ha publicado en sus redes una fotografía en la que el futbolista y su novia, la influencer Inés García, aparecen juntos e igual de enamorados que siempre. La famosa banda ha dado así testimonio de una noche "diez", al tiempo que acababan, indirectamente, con los rumores de crisis que había en torno a esta joven pareja.

Desde que volvieron de sus idílicas y merecidas vacaciones en Saint Tropez, después de que España ganara el Mundial contra Argentina, ninguno de los dos había vuelto a publicar una fotografía juntos. Esto, sumado al hecho de que Inés publicó un storie en el que le decía a sus seguidores que solo tenía "malas noticias", había avivado, en los últimos días, la posibilidad de una ruptura entre los dos.

PUEDE INTERESARTE La historia de amor entre Lamine Yamal e Inés García: de cómo se conocieron y empezaron a la actualidad

Luego supimos, afortunadamente, que esas "malas noticias" tenían que ver con un problema que la influencer tiene en el riñón y que le causa incómodas infecciones de orina.

Con la imagen del Grupo Frontera, en la que observamos que Lamine escogió una ceñida camiseta rosa, a juego con el mini vestido de su novia, para su gran fiesta, los fans del futbolista se han quedado aliviados, comprobando que su relación sigue viento en popa, a pesar de las fotos falsas en las que el jugador aparecía con una modelo colombiana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lamine e Inés García, muy sonrientes en el escenario

En el resto de las fotografías del Grupo Frontera, vemos a Lamine bailando y posando con la banda, que no fue la única que amenizó la gran noche. Según ha trascendido a la prensa, Bad Gyal también actuó para los invitados, entre los que estaban Dani Olmos, Pau Cubarsí, Raphinha o Gavi, que se tiñó el pelo de rosa para cumplir con la promesa que hizo si España ganaba el Mundial, entre otros futbolistas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La gran ausencia habría sido Ferrán Torres, el jugador del Barcelona que ha fichado por el PSG por un contrato de cinco millones de euros y con el que habría ciertas tensiones por ello.

En cuanto al lugar en el que tuvo lugar la celebración del cumpleaños de Yamal, La Masía de Sant Lleí, se trata una finca señorial e histórica del siglo XII, ubicada en el municipio de Vilanova del Vallès, a tan solo unos 15 kilómetros de Barcelona. Cuenta con 40 hectáreas, jardines centenarios, salones panorámicos y hasta un helipuerto privado, por lo que el jugador tuvo toda la privacidad que deseaba para celebrar su gran fiesta de cumpleaños.

Sobre la gastronomía que se ofreció, la masía cuenta con una cocina de vanguardia con menús elaborados y diseñados por chefs con experiencia en restaurantes de estrella Michelin. Por tanto, dado que Lamine mantiene intacta su felicidad junto a Inés, a quien declaró todo su amor en las redes sociales durante los partidos del Mundial, parece que la gran celebración de Lamine fue perfecta y estuvo exenta de las polémicas que le acompañaron el año pasado, cuando contrató a personas con enanismo para entretener a los invitados.