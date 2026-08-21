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Isabel Pantoja ha respondido con contundencia a las informaciones difundidas por Kike Calleja, colaborador de ‘Vamos a Ver’, sobre la compra de un televisor para su habitación en Canarias. Desde la oficina de la conocida cantante han enviado un comunicado público para desmentir al periodista y exigir que se contraste la información.

El comunicado señala que: “Todas las afirmaciones vertidas por el colaborador Kike Calleja en relación con un supuesto reencuentro y visitas recibidas por la artista son absolutamente falsas”. La representación añade que: “Rechazamos igualmente los comentarios que dicho colaborador viene realizando de forma habitual sobre la artista”.

¿Están los fans de Isabel recaudando dinero para hacerle regalos?

El conflicto comenzó después de que se informara de que algunos seguidores estarían recaudando dinero para regalarle un nuevo televisor. Celeste, presidenta del club de fans de Isabel Pantoja, negó haber solicitado dinero a los fans. La presidenta ha asegurado que “No hemos quedado a comprar un regalo en conjunto y muchísimo menos una televisión” y ha pedido que “se dejen de inventar, que no es verdad”.

El propio Calleja se ha reafirmado en sus informaciones difundidas y ha defendido que ha existido un encuentro entre Celeste e Isabel Pantoja. El periodista ha sostenido que: “Me reafirmo absolutamente en toda mi información. Sí hubo un reencuentro entre Celeste e Isabel Pantoja”.

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Tras recibir el comunicado por parte del equipo de Isabel Pantoja hoy, Calleja ha respondido. El colaborador ha asegurado que continuará haciendo su trabajo y que no modificará sus informaciones por las críticas recibidas públicamente: "Yo voy a seguir informando y haciendo mi trabajo”, ha insistido.

También ha planteado que el desmentido podría responder a otros motivos relacionados con Pantoja y Celeste. La polémica entre el colaborador y la tonadillera continúa claramente abierta y enfrenta dos versiones: el equipo de Isabel Pantoja, que califica de falsas las afirmaciones, y Kike Calleja, que mantiene que sus polémicas informaciones están contrastadas y que el esperado encuentro se produjo.