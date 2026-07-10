Isaac Torres y Dana García confirman su reconciliación tras la muerte de Candela

Natalia Sette 10 JUL 2026 - 12:28h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la bailarina se han dado una segunda oportunidad tras el duro golpe que han recibido

La ex de Isaac Torres explica cómo ocurrió el atropello de Candela, su perra, tras ponerse en duda su responsabilidad y abandona las redes

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El amor ha vuelto a triunfar con fuerza entre Isaac Torres y Dana García. Tras su sonada ruptura el pasado mes de abril , una separación que estuvo marcada por el absoluto silencio y el borrado de sus recuerdos en común, el destino les tenía preparado un duro bache en el camino. Tras la traumática muerte de Candela, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y la bailarina se han dado una nueva oportunidad y han anunciado su reconciliación.

La trágica y repentina muerte de su querida perrita Candela cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Coincidiendo con una fecha de lo más señalada como es el cumpleaños del catalán, la pareja ha decidido gritar a los cuatro vientos que se han dado una segunda oportunidad.

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Lo han hecho compartiendo con su comunidad de Instagram sus primeras fotografías juntos tras meses de distanciamiento. Dana ha sido la encargada de abrir su corazón con una emotiva carta. “No aprendimos a soltarnos, qué te digo… Y mira que lo hemos intentado”, ha comenzado admitiendo la influencer con total honestidad.

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La creadora de contenido no ha tenido reparos en recordar que el camino hasta llegar a este feliz desenlace ha estado repleto de dolorosos altibajos. “Hemos pasado por momentos buenos, malos, por querernos, odiarnos y hasta por el contacto cero. Pero siempre acabábamos encontrando la manera de volver”, ha desvelado la joven.

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Sin embargo, esta reconciliación llega ahora desde una perspectiva mucho más madura para ambos, dejando atrás los reproches y habiendo aprendido de las duras lecciones del pasado. “Con el tiempo entendimos que no se trata solo de soltarse, sino de hacerlo bien cuando toca: tomar distancia, respetar tiempos y dejar espacio para crecer”, ha explicado detalladamente.

Este crecimiento individual les ha permitido volver a encontrarse desde un punto completamente diferente, a pesar de haber pasado pocos meses separados. “Ahora sabemos que no nos necesitamos, pero nos seguimos eligiendo”, ha argumentado la influencer con firmeza.

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En todo este proceso de reconciliación, el terrible golpe por la pérdida de su mascota de la raza teckel jugó un papel crucial. El fatal accidente automovilístico de Candela obligó a la expareja a unirse bajo el mismo techo para sobrellevar el luto. “Y la muerte de Candela también nos cambió. Nos recordó lo frágil que es la vida, lo absurdo que es vivir anclados al pasado y nos unió más que nunca”, ha confesado rota de emoción.

La trágica despedida de su "princesa" les hizo comprender que no tenía sentido seguir fingiendo distancia cuando el amor mutuo seguía completamente intacto. “Bastante difícil está ya la vida como para fingir lo que sentimos. Así que vamos despacito, haciendo las cosas bien y aprendiendo a querernos bonito”, ha sentenciado visiblemente ilusionada.

La pareja afronta ahora este nuevo capítulo con mucha calma, intentado construir una relación mucho más madura. Para sellar de forma definitiva esta reconciliación, Dana ha querido dedicar una preciosa declaración de amor al exparticipante de 'La isla de las tentaciones': “Feliz 31, mi amor. Ojalá este nuevo año siga regalándonos motivos para elegirnos cada día. Te amo”.

Tras la publicación de la reconciliación, se han armado un gran debate en los comentario. Están aquellos que esperaban con ansia esta reconciliación, asegurando que están hechos el uno para el otro. Y después están aquellos que no entienden que Danna haya querido volver con él. Después de leer varios mensajes insultantes hacia Isaac, la influencer ha subido un comunicado pidiendo respeto.