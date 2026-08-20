Equipo Outdoor 20 AGO 2026 - 13:21h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores las primeras imágenes de su relación con Rafa Moya, grabadas hace casi nueve años

Cronología de la relación de Mahi Masegosa y Rafa Moya: de volar a Honduras a esperar una niña

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Mahi Masegosa ha sacado a la luz un tesoro muy especial: las primeras imágenes de su relación con Rafa Moya, grabadas hace casi nueve años. La exconcursante de 'Supervivientes', que entrando a su séptimo mes de embarazo ha pedido consejo a sus seguidoras tras confesar que su ginecólogo le ha regañado por coger más peso del recomendado, ha compartido con sus seguidores un vídeo inédito de cuando ella y su novio se estaban conociendo.

"Este vídeo tiene ya casi 9 años. Mi hermana nos grababa a Rafa y a mí que justo acabábamos de conocernos y ya no nos separábamos nunca", ha escrito la cordobesa junto a las imágenes, grabadas por su propia hermana en un momento muy espontáneo de la pareja, en el que ni siquiera se imaginaban todo lo que estaba por venir.

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Un material que se remonta a mucho antes de que el gran público conociera su historia, cuando Mahi saltó a la fama en 'Supervivientes 2019' y Rafa llegó a perder su trabajo por viajar hasta Honduras para verla, una prueba de amor que ya entonces conmovió a todo el país.

la de Granada también ha compartido un otro vídeo, esta vez sentados juntos en un sillón, charlando con total naturalidad. En las imágenes, ella luce una larga peluca rubia, muy propia de aquella época en la que su casa estaba llena de pelucas de colores y sus looks cambiaban constantemente. "Lo jovencillos que estábamos", ha escrito junto al clip, en un tono nostálgico que refleja lo mucho que ha cambiado su historia desde entonces.

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Desde aquellos primeros meses juntos, Mahi y Rafa han construido una relación con muchísimos capítulos: una pedida de matrimonio bajo el Cristo de los Faroles en Córdoba, la victoria en ‘La casa fuerte 2’ con 18.500 euros de premio, y también una ruptura en mayo de 2025 por unas mentiras que le hicieron perder la confianza.

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Apenas un mes después llegó la reconciliación, coincidiendo con uno de los peores momentos de la vida de Mahi: la muerte de su padre. Desde entonces, la pareja no se ha vuelto a separar, y hoy afrontan juntos la recta final de un embarazo que ya ha tenido también sus propios sustos.

Ocho años después de aquel primer encuentro, Mahi y Rafa han querido mirar atrás y recordar el origen de todo, el momento exacto en el que, sin saberlo, comenzaba una historia de amor que dura ya casi una década.