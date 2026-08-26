Equipo Outdoor 26 AGO 2026 - 18:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha relatado cómo su pomerania Milan le ha dado el susto de su vida en un momento de descuido

Melodie Peñalver actualiza el estado de salud de Roma, el nuevo miembro de su familia: “No hay buenas noticias”

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Melodie Peñalver ha pasado unos minutos de angustia máxima por su pomerania Milan. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido en sus redes el momento en que el perro salió corriendo en un descuido por la urbanización y ella no conseguía encontrarlo por ningún lado. No es la primera vez que la influencer vive un episodio duro con sus mascotas: hace apenas unos meses acogió a Roma, una pomerania rescatada de una protectora que llegó con el corazón enfermo y necesitaba una operación urgente antes de cumplir cinco meses, y se hizo cargo de todo.

Milan es su pomerania mayor, el perro que la ha acompañado desde mucho antes de que el gran público la conociera a través del reality. Para Melodie, no es un animal cualquiera: es parte indiscutible de su historia. El susto con Milan ha llegado además en lo que está siendo un verano especialmente complicado para la influencer: la salud de Roma había generado semanas de incertidumbre desde junio, cuando tuvo que ser sometido a una operación médica vital muy arriesgada, debido a su insuficiencia cardiaca.

El episodio ocurrió en la urbanización. "Qué susto me ha dado Milan, ha salido corriendo en un descuido por la urbanización, no lo he visto...", ha contado la influencer en redes sociales. En un momento el pomerania había desaparecido de su vista. La búsqueda comenzó de inmediato y no había rastro de él por ningún lado.

El final ha sido tranquilizador. "Se había subido por las escaleras solo", descubrió Melodie al encontrarlo: el perro estaba perfectamente, sin ningún daño ni señal de alarma. Lo que para ella habían sido "los tres peores minutos" de su vida terminó con el perro en casa y sin mayor problema.

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El episodio se suma a los otros momentos que Melodie ha ido compartiendo con sus seguidores a lo largo de este verano. Milan, el pomerania de siempre, y Roma, la recién llegada con el corazón enfermo: sus dos perros llevan meses protagonizando buena parte de su actividad en redes. Un verano complicado para los tres que, al menos en este episodio, terminó bien: con Milan sano y con Melodie pudiendo soltar el aire por fin.