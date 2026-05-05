Natalia Sette 05 MAY 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se abre en canal para hablar de todas las dudas que tiene sobre convertirse en madre

Melodie Peñalver habla de un grave problema de salud

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Melodie Peñalver se ha sincerado como nunca sobre uno de los temas que más le angustian en la actualidad: la maternidad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que este año cumple 35 años y que ya tiene su propia casa, ha compartido una profunda reflexión sobre la presión biológica y social que siente al ver cómo el tiempo avanza sin que ese "instinto" termine de despertar.

La joven ha confesado que, aunque siempre pensó formar una familia, la realidad es muy distinta. “El otro día subí una foto con el bebé de mi amiga y me di cuenta que era la única de mi clase que no tenía hijos”, ha relatado. Melodie admite que nunca ha sido especialmente niñera, a diferencia de amigas que desde los 15 años soñaban con ser madres jóvenes.

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Para la influencer, la espera de una señal interna se está volviendo eterna. “Pasan los 20, los 25 y los 30 y estoy esperando esa llamada, ese momento en el que diga ‘me apetece’ y no pasa”, confiesa con honestidad. A pesar de sentir que tiene la estabilidad necesaria para dar el paso, la falta de ganas choca con el recordatorio constante de su reloj biológico: “Te recuerdan todo el rato que hay una fecha de caducidad... Yo esperaría hasta los 50 si pudiera”.

Uno de los puntos más dolorosos de su discurso ha sido cuando ha hablado de su familia. Con unos padres que ya superan los 70 años y una hermana que ha decidido no tener hijos, Melodie siente que es la última oportunidad para que su familia tenga una prolongación.

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Esta situación la ha llevado a una dura conclusión: “Yo sé que el día de mañana me voy a arrepentir. No me quiero ir de este mundo sin saber lo que es el amor de una madre a un hijo”. Sin embargo, este deseo no nace de unas ganas irrefrenables de convertirse en madre, si no del miedo a un futuro sin familia. “Me estoy viendo forzada porque ya es como una cuenta atrás. Es un tema que me tiene agobiada”, confiesa con sinceridad.

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Melodie ha revelado que llegó a visitar una clínica de fertilidad para informarse sobre la congelación de óvulos, pero la idea no terminó de convencerla. “Me empecé a rayar porque eso tampoco es lo que busco. No quiero tener un hijo y que yo tenga 50 y él 10. No creo que apurar tanto sea la solución”, explica tajante.

Finalmente, la alicantina ha terminado su discurso queriendo dar visibilidad a la presión que siente y todas las dudas que tiene en su cabeza actualmente. “Entre la presión que me pone la sociedad, la que yo misma siento y la edad, así estoy”, concluye. Su testimonio ha generado una oleada de mensajes de apoyo por parte de cientos de mujeres que se sienten identificadas con esta crisis, agradeciendo que ponga voz a un sentimiento tan común.