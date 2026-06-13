Natalia Sette 13 JUN 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' toma una importante decisión y amplia su familia a pesar de las dificultades

Melodie Peñalver explica el motivo de su desaparición y se sincera sobre el momento que atraviesa

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Melodie Peñalver aparece en su Instagram con el corazón en la mano para contarle a sus seguidores la desgarradora historia del nuevo miembro de su familia. Tras hablar abiertamente de la presión que siente para ser mamá , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ amplía su familia y da un cambio radical a su vida.

A través de sus perfiles en redes sociales, la influencer se ha mostrado de lo más conmovida al hacer las presentaciones oficiales del nuevo miembro de su familia. “Os presento a Roma y os quiero contar su historia”, ha arrancado diciendo visiblemente emocionada. “Es una pomerania que ha venido de una protectora. Está enferma del corazón, requiere de una operación”, ha desvelado.

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El principal objetivo de su video, ha sido destapar el cruel e inhumano trato que sufrió la cachorra por parte de sus antiguos dueños antes de cruzarse en su camino. Con mucha indignación, Melodie ha relatado los escalofriantes motivos por los que la perrita terminó desamparada y al borde de la muerte. “El criadero fue a venderla y la que iba a comprarla se dio cuenta de que tenía esto y la devolvieron. Se la dieron a María porque la operación es costosa y no le salía rentable al criadero. La iban a dormir directamente”, ha denunciado públicamente.

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María es la responsable de la protectora con la que la creadora de contenido mantiene un contacto muy estrecho. Sabiendo el amor tan grande que Melodie procesa por los animales, la encargada del refugio no dudó en pedirle ayuda desesperada: “Ella sabe que tengo un pomerania muy mayor y me dijo si quería tenerla en acogida hasta que recaudase el dinero para hacerle la operación de corazón”.

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Sin embargo, la creadora de contenido ha decidido ir un paso más allá debido a la alarmante cuenta atrás a la que se enfrenta la pequeña. “Roma tiene 4 meses, hay que hacerle la operación cuando tenga 5. Los perritos que tienen este problema no suelen pasar de 7 meses por eso hay que intentarlo, ha explicado.

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Pero no solo la va a acoger, Melodie ha decidido costear íntegramente la operación, que se llevará a cabo a finales de junio y quedarse con Roma. Ahora solo espera que vaya todo bien y que la perrita esté con ella durante muchos años. Sus seguidores no han tardado en reaccionar a esta triste historia y le han mandado mucho amor y cariño a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.