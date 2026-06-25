Natalia Sette 25 JUN 2026 - 17:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera con su comunidad sobre los resultados de las últimas pruebas que le han hecho a Roma

Melodie Peñalver habla de sus planes de maternidad y la presión que siente por el paso del tiempo

Compartir







Melodie Peñalver se enfrenta a uno de los momentos más duros y angustiosos de su vida. Si recientemente la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ conmovía a su comunidad con la desgarradora historia de Roma , el nuevo miembro de su familia con problemas de corazón, ahora la situación se ha complicado notablemente. La influencer ha actualizado a sus seguidores el estado de salud de Roma y no ha traído buenas noticias.

Hace ya algunas semanas que Roma llegó a la vida de Melodie para cambiar radicalmente sus planes. La perrita llegó a raíz de una protectora con la que la influencer tiene contacto estrecho y al conocer su triste historia, decidió hacerse cargo de ella y de los gastos médicos derivados de una importante operación que necesita para sobrevivir. Aunque parecía que todo estaba estable, ha recibido malas noticias.

PUEDE INTERESARTE Melodie Peñalver habla de un grave problema de salud

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha querido compartir el último bache al que se enfrenta la pequeña antes de pasar por el quirófano. “Acabo de llegar a casa, hoy hemos tenido el último ecocardio de Roma antes de la operación y no han habido muy buenas noticias”, ha comenzado confesando.

PUEDE INTERESARTE Melodie Peñalver enseña la fachada de la impresionante casa que está construyendo

Lo que inicialmente se planteaba como una revisión de control ha terminado por encender todas las alarmas médicas debido al empeoramiento que ha sufrido el órgano vital de la cachorra de tan solo cuatro meses. La de Elche no ha querido ocultar la gravedad de la situación y ha detallado el motivo exacto por el cual los médicos se muestran ahora mucho más cautos con el pronóstico de la intervención.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Hay malas noticias porque hay insuficiencia cardíaca y eso cambia las probabilidades a un 50/50 de que salga bien o mal”, se ha lamentado de lo más sincera. A pesar de este duro golpe que reduce notablemente el porcentaje de éxito, Melodie se niega a perder la esperanza. “Confiamos que va a salir todo BIEN porque estamos con los mejores cardiólogos”, ha manifestado convencida de que tendrá un final feliz.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La cuenta atrás ya ha comenzado de forma oficial y la fecha definitiva está fijada en el calendario. “La operación es el miércoles que viene”, ha anunciado con los nervios a flor de piel. Para sobrellevar la dolorosa espera, Melodie ha publicado un tierno vídeo en el que se ve a la perrita jugando y correteando feliz con su hermana perruna: “La veo con tanta vida, sé que ella es fuerte y va a salir de esta. Esto ha sido ahora mismo”, ha puesto junto al bonito video.

Lo único que desea la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ es que su perrita aguante la dura operación a pesar de la deficiencia cardíaca y que todo esto se quede en un susto.